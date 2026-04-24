ЗМІ: Росія наростила інфраструктуру для реактивних дронів поблизу України

Єгор Голівець
РФ облаштовує базу для швидкісних дронів
Супутники зафіксували пускові установки, здатні запускати нове покоління швидкісних безпілотників

Росія розгортає інфраструктуру для запуску реактивних безпілотників поблизу українського кордону, що може свідчити про підготовку до нових типів атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Business Insider.

Йдеться про об’єкт в Орловській області РФ, приблизно за 160 кілометрів від кордону з Україною. На території поблизу покинутого села Цимбулова зафіксували щонайменше чотири пускові установки.

За даними аналітиків, дві з них мають довжину близько 85 метрів. Такі параметри свідчать про їхнє призначення для запуску реактивних дронів, яким необхідна довша дистанція розгону перед злетом.

Фахівці зазначають, що будівництво довгих пускових конструкцій почалося наприкінці 2025 року. Водночас коротші установки, зафіксовані навесні 2026-го, використовують для запуску безпілотників попередніх поколінь.

Експерти пояснюють, що модернізація інфраструктури пов’язана з переходом Росії до нових моделей дронів.

Зокрема, лінійка «Герань» розвинулася від «Герань-2», яка є копією іранського Shahed-136, до новіших модифікацій — «Герань-3», «Герань-4» і «Герань-5». Останні оснащені реактивними двигунами, що дозволяє їм розвивати більшу швидкість і складніше перехоплюватися системами протиповітряної оборони.

При цьому «Герань-5» за формою вже більше нагадує крилату ракету, ніж класичний дрон.

Аналітик Центру інформаційної стійкості Кайл Глен зазначив, що база поблизу Цимбулової є одним із двох ключових майданчиків для запуску таких безпілотників. За його словами, подібну інфраструктуру Росія раніше створила на території зруйнованого аеропорту в Донецьку.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують використовувати захоплений міжнародний дитячий центр «Артек» у Криму для пропаганди та підготовки майбутніх кадрів для своєї армії. Окупанти організували у таборі «освітні курси» з управління безпілотниками для школярів. 

