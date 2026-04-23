Дрони ЗСУ прорвали ППО. Три російські ЗРК знищено за ніч

Українські дрони знищили три ЗРК РФ за ніч на окупованих територіях

Під удар потрапили «Тор-М2» і «Оса», російські ракети не змогли зупинити атаку

У ніч на 23 квітня українські дрони знищили три зенітні ракетні комплекси російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

За словами військовослужбовця, оператори 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» виявили чотири ворожі системи ППО та знищили три з них – два комплекси «Тор-М2» і один ЗРК «Оса».

«Пілоти загону «13» 414 ОБр СБС виявили 4 та знищили 3 одиниці ЗРК за одну ніч у ТОТ Донецької та Запорізької областей новими засобами MiddleStrike українського виробництва В-2 (бч 7-11 кг): два ЗРК «Тор-М2» та ЗРК «Оса», – зазначив Бровді.

Він додав, що російські комплекси тричі запускали ракети, однак це не завадило ураженню цілей. «Запущені тричі ЗРК ракети не стали на заваді. Це тріо доповнило скарбничку квітня номерами 19, 20 та 21 знищених угрупованням СБС протягом 01-23 квітня елементів ППО противника», – підкреслив він.

Крім того, за його словами, оператори 9-го батальйону «Кайрос» уразили цистерни з пальним, маневровий склад та інші об’єкти матеріально-технічного забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Окремо Бровді повідомив, що пілоти 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» знищили ще один комплекс «Тор-М2» на території Брянської області РФ.

Таким чином, за його словами, загальна кількість знищених елементів російської протиповітряної оборони у квітні сягнула 22 одиниць.

