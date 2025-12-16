Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури

Свириденко провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури

Україна звільнила 800 МВт електроенергії після виключення некритичних об'єктів зі списків

За результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко за підсумками наради з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій.

За словами Свириденко, це дозволить скоротити тривалість графіків відключення електроенергії для населення та промисловості. Перегляд відбувся в межах виконання рішення уряду щодо актуалізації фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, з переліків вилучили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менше 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що мають підпадати під загальні обмеження для забезпечення справедливого розподілу електроенергії.

Споживачі супутнього навантаження, які не є критично важливими, будуть переведені на графіки погодинних відключень за загальним порядком.

Свириденко наголосила, що перегляд жодним чином не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Контроль за виконанням ухвалених рішень на місцях доручено Міністерству енергетики спільно з Держенергонаглядом.

Нагадаємо, 11 грудня Свириденко обіцяла зменшення тривалості відключень світла. Вона розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу, у якому взяли участь профільні міністерства, керівники енергетичних компаній, регулятори ринку та народні депутати.

Наразі у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. Зазначається, що 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. «Укренерго» попереджає, що протягом доби вони можуть бути змінені.