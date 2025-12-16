Головна Країна Події в Україні
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
Свириденко провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Україна звільнила 800 МВт електроенергії після виключення некритичних об'єктів зі списків

За результатами перегляду переліків об’єктів критичної інфраструктури в Україні вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко за підсумками наради з керівниками обласних військово-цивільних адміністрацій.

За словами Свириденко, це дозволить скоротити тривалість графіків відключення електроенергії для населення та промисловості. Перегляд відбувся в межах виконання рішення уряду щодо актуалізації фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, з переліків вилучили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менше 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що мають підпадати під загальні обмеження для забезпечення справедливого розподілу електроенергії.

Споживачі супутнього навантаження, які не є критично важливими, будуть переведені на графіки погодинних відключень за загальним порядком.

Свириденко наголосила, що перегляд жодним чином не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Контроль за виконанням ухвалених рішень на місцях доручено Міністерству енергетики спільно з Держенергонаглядом.

Нагадаємо, 11 грудня Свириденко обіцяла зменшення тривалості відключень світла.  Вона розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу, у якому взяли участь профільні міністерства, керівники енергетичних компаній, регулятори ринку та народні депутати.

Наразі у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. Зазначається, що 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. «Укренерго» попереджає, що протягом доби вони можуть бути змінені.

Теги: населення Юлія Свириденко відключення обмеження





