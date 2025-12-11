Головна Країна Суспільство
Коли покращиться ситуація з відключенням світла? Відповідь Свириденко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Коли покращиться ситуація з відключенням світла? Відповідь Свириденко
Прем'єрка розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Свириденко: «Наша мета – у людей має бути світло»

Вже цими вихідними в Україні може зменшитись тривалість відключень світла. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує «Главком»

Прем'єрка розповіла про результати чергового засідання енергетичного штабу, у якому взяли участь профільні міністерства, керівники енергетичних компаній, регулятори ринку та народні депутати.

«Заслухала доповіді про стан енергосистеми. Скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту обʼєктів, нарощення генерації і головне – забезпечення людей світлом» , – наголосила Свириденко. 

Прем’єр-міністр зазначила, що особливу увагу приділяють виконанню урядового рішення щодо перегляду списку критичної інфраструктури. Вона підкреслила, що очікує від усіх обласних військових адміністрацій реальної оптимізації споживання електроенергії на місцях. 

«Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі», – повідоиила прем'єр-міністр.

За словами Свириденко, усі міністерства та ОВА отримали доручення забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

«Наша мета – у людей має бути світло. Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними», підсумувала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин. Про це розповів голова правління «Укренерго» Віталій Зайченкр.

Наразі у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. Зазначається, що 10 грудня діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. «Укренерго» попереджає, що протягом доби вони можуть бути змінені.

