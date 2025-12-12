Головна Київ Новини
Київ: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київ: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 13 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 13 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 1.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 21:00;
  • 2.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 17:30;
  • 2.2 черга – без світла з 03:30 до 10:30 та з 14:00 до 17:30;
  • 3.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 4.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 07:00 до 14:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 07:00, з 10:30 до 14:00 та з 21:00 до 24:00.
Київ: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, 12 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії. За словами глави уряду Юлії Свириденко, вже цими вихідними в Україні може зменшитись тривалість відключень світла.

Як повідомлялося, до кінця тижня в Україні застосовуватимуть відключення світла для трьох черг споживачів. У результаті очікуються відключення тривалістю у 12 годин.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

