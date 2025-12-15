Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній
Формування оновлено складу наглядових рад відбудеться в січні
Кабінет міністрів розпочав наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств. Стартував відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.
Список енергокомпаній, де стартував відбір кандидатів до наглядових рад:
- ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
- АТ «Українські розподільні мережі»;
- АТ «Оператор ринку»;
- ПАТ «Центренерго»;
- «Енергетична компанія України»;
- НАЕК «Енергоатом»;
- АТ «Укренерго»;
- АТ «Укргідроенерго».
За словами Свириденко, усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки. Формування нового складу наглядових рад очікується у січні.
Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз». «Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору», – додала вона.
Нагадаємо, наприкінці листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».
До слова, триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня.
