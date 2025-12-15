Головна Гроші Бізнес
Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
11 листопада Кабмін вирішив достроково зупинити повноваження наглядової ради «Енергоатома»
Формування оновлено складу наглядових рад відбудеться в січні

Кабінет міністрів розпочав наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств. Стартував відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Список енергокомпаній, де стартував відбір кандидатів до наглядових рад:

  • ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;
  • АТ «Українські розподільні мережі»;
  • АТ «Оператор ринку»;
  • ПАТ «Центренерго»;
  • «Енергетична компанія України»;
  • НАЕК «Енергоатом»;
  • АТ «Укренерго»;
  • АТ «Укргідроенерго».

За словами Свириденко, усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки. Формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз». «Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору», – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».

До слова, триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня.

