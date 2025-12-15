Уряд розпочав відбір кандидатів до складу наглядових рад енергокомпаній

Формування оновлено складу наглядових рад відбудеться в січні

Кабінет міністрів розпочав наступний етап перезавантаження енергетичних підприємств. Стартував відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих енергетичних підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Список енергокомпаній, де стартував відбір кандидатів до наглядових рад:

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»;

АТ «Українські розподільні мережі»;

АТ «Оператор ринку»;

ПАТ «Центренерго»;

«Енергетична компанія України»;

НАЕК «Енергоатом»;

АТ «Укренерго»;

АТ «Укргідроенерго».

За словами Свириденко, усі деталі перебігу відбору публікуватиме Мінекономіки. Формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

Окрім цього, у пʼятницю стартував конкурс на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз». «Головна наша мета – забезпечити прозорість, ефективність та контроль в управлінні компаніями енергетичного сектору», – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».

До слова, триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня.