«Ми не можемо розпізнати всіх»: військовий про складну ситуацію в Куп’янську

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Ми не можемо розпізнати всіх»: військовий про складну ситуацію в Куп’янську
Російські солдати маскуються під цивільних у Куп’янську
Фото: АрміяInform

Російські війська в окупованому Куп’янську переодягаються у цивільний одяг та інфільтруються серед місцевих, ускладнюючи роботу українських військових та підвищуючи ризик для мирних мешканців

Піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися. Про це повідомив «Главком» з посиланням на коментар заступника командира 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Олеся Маляревича у Ранок.LIVE.

За словами заступника командира 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Олеся Маляревича, щодня у Куп’янськ проникають близько 30 – 40 російських солдатів, які переодягаються у цивільний одяг та намагаються змішатися з місцевим населенням.

«Навіть нашим пілотам доводиться розглядати: це цивільний пересувається між будинками або якийсь росіянин. Це дуже важко», – пояснив він. 

Маляревич підкреслив, що така тактика значно ускладнює роботу українських військових і підвищує ризик для мирних жителів.

«Ми не можемо гарантувати безпеку мирному населенню. Вони можуть просто загинути від friendly fire, тому що неможливо розпізнати всіх», – додав військовий. Українські військові закликають мешканців міста евакуюватися, зазначаючи, що залишатися у Куп’янську наразі небезпечно.

Нагадаємо, що у Куп’янську триває «зачистка» від російських диверсантів, тому місто повністю закрите для цивільних. За даними влади, у населеному пункті залишається близько 680 мешканців, а евакуація ускладнена – виїхати можна лише пішки. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін закликав людей залишати місто, адже перебування там є смертельно небезпечним.

 

Теги: Куп'янськ війна військові евакуація

