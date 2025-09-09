Трамп заявив, що війну завершити важко через ненависть між Путіним і Зеленським

Трамп: Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін) іде і скидає ще одну бомбу... Це просто погано

Дональд Трамп наголосив, що ситуація з війною в Україні виявилася набагато складнішою, ніж він очікував

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю 77 WABC зізнався, що помилявся, вважаючи, що зможе швидко завершити війну Росії проти України, передає «Главком».

Раніше американський президент він був переконаний, що ця війна стане найпростішою для врегулювання завдяки його добрим відносинам із Володимиром Путіним.

Трамп стверджує, що за час свого президентства він нібито завершив сім війн, деякі з яких тривали понад 30 років. Однак, за його словами, ситуація з Україною виявилася набагато складнішою, ніж він очікував. «Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін) іде і скидає ще одну бомбу... Це просто погано», – сказав Трамп, висловивши здивування.

Він пояснив, що вирішити конфлікт складно через «багато ненависті» між Путіним і Зеленським, і через «багато, багато крові, що пролилася». Трамп також вкотре повторив свою заяву про те, що у війні щотижня гине від 5 до 7 тис. людей.

До речі, CNN пише, що віра Дональда Трампа у те, що він зможе переконати Володимира Путіна укласти мирну угоду, була самообманом. Ця ілюзія ґрунтувалася на помилковому припущенні, що Росія може стати союзником США проти Китаю, тоді як насправді вона все більше перетворюється на сировинного васала Пекіна, передає «Главком».

За словами аналітика Ніка Пейтона Волша, ця хибна стратегія дорого коштувала Україні, оскільки спричинила нестійку підтримку з боку США і дала Росії можливість просуватися на фронті. Утім, Вашингтон, на його думку, «виніс очевидні та цінні уроки».

Крім того, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.