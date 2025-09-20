ЗСУ спростували фейк РФ про захоплення Серебрянського лісу

Окупанти заявили про захоплення Серебрянського лісу, ЗСУ спростовують

Міністерство оборони Росії 19 вересня заявило, що їхні війська повністю взяли під контроль Серебрянське лісництво на Луганщині. Проте Збройні сили України спростовують цю інформацію. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро», підполковник Олексій Бєльський підтвердив, що ситуація на цьому напрямку «неймовірно важка», але українські бійці мужньо тримають оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Українські війська обороняли Серебрянський ліс майже три роки. Однак наприкінці літа – на початку осені російські війська змогли просунутися на ділянці фронту між Лиманом і Сіверськом, витіснивши українських захисників із частини лісу.

Після цього окупанти розпочали наступ на село Ямпіль, яке має важливе стратегічне значення, оскільки відкриває шлях до Лимана та Слов'янська. Крім того, поруч із селом проходить траса, важлива для логістичного забезпечення українських підрозділів.

Підполковник Бєльський розповів, що 13 вересня росіяни, перевдягнувшись у цивільних, спробували закріпитися в Ямполі. Їм допомагали місцеві жителі, що ускладнило оборону. Попри це, українські бійці не дали окупантам закріпитися: частину військових РФ знищили, а частину взяли в полон.

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Українські військові відкинули окупантів поблизу Разіного та Золотого Колодязя, а також звільнили позиції у Новоторецькому.