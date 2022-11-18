Танки, безпілотники та артилерія: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ вже ліквідували понад 83 тис. рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 350 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 83 460 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 83460 (+350) осіб ліквідовано;

танків – 2879 (+1) од;

бойових броньованих машин – 5808 (+4) од;

артилерійських систем – 1865 (+5) од;

РСЗВ – 393 (+0) од;

засоби ППО – 209 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5);

крилаті ракети – 480 (+6);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4) од;

спеціальна техніка – 161 (+1).

Втрати окупантів станом на ранок 18 листопада Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.