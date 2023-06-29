Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України

«Передача танків і панцерників Росгвардії – це єдине організаційне рішення, до якого вдався Путін після путчу»

Диктаторський режим в Росії остаточно вступив у фазу тотальної консервації і заперечення реформ

Російські пабліки ниють, що єдиним вигодонабувачем від бунту «Вагнера» виявилася Україна. Бо в результаті буде розформовано одне з найбоєздатніших угруповань РФ, яке тепер або розповзеться по менш вмотивованих російських підрозділах, або взагалі розпорошиться – транзитом через Білорусь – по просторах Африки.

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З цим важко не погодитись. Як і з тим, що від передачі важкої техніки в руки Росгвардії, яка досі використовувалася здебільш для придушення протестів, теж виграє Україна, бо всю ту техніку Росія вимушена буде зняти з фронту.

Передача танків і панцерників Росгвардії – це єдине (!) організаційне рішення, до якого вдався Володимир Путін після путчу. Все решта – начальники силових і репресивних структур, правила і закони країни – залишилися без змін.

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Це означає, що режим Путіна остаточно вступив у фазу тотальної консервації і заперечення реформ. Путіна влаштовує нинішній стан російської армії, розвідки і загального управління. І, направду, це точно хороша новина для України.

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