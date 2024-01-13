Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка

За два роки війни компанія «Кінокіт» заробила 253 млн грн на контенті для парламентського телеканалу

Державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» 2 січня уклало договір зі столичним ТОВ «Кінокіт» на виробництво телепрограм для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість контракту – 104,9 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

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Протягом 2024 року фірма-переможець виготовлятиме новинні телепередачі та інформаційно-аналітичні програми: «Прямоефірні студії», «Виїзні прямоефірні студії», «Спеціальні репортажі», «Репортажі мережі корпунктів», «Документальні проєкти».

Всього, «Кінокіт» має виробити 62 тис. хвилин контенту на замовлення «Ради».

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Замовник зауважив: підписав прямий контракт із ТОВ «Кінокіт», оскільки фірма виграла мистецький конкурс, який у грудні 2023 року провів парламентський канал.

За даними ЗМІ, за час повномасштабного вторгнення ТОВ «Кінокіт» заробило 253 млн грн на каналі «Рада», виробляючи програми для телемарафону.

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, засновницею та власницею «Кінокіту» є мешканка Одеси Юлія Дроздова. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко.

Як повідомляв «Главком», у 2014 році перший власник «Кінокіта» Григорій Зінченко разом із Кирилом Тимошенком долучалися до зйомок інавгурації президента Петра Порошенка. Саме «Гудмедіа», яка спеціалізувалася на виробництві політичної реклами, тоді й транслювало цей офіційний захід.

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Із 2017 року співпраця між ТОВ «Кінокіт» і «Гудмедіа» стала тіснішою. За президентства Володимира Зеленського цей тандем засвітився в організації форуму «Україна 30», ініційованого главою держави.