Телеканал «Рада» опинився у лапах «Кінокота». Оприлюднені результаті аудиту Рахункової палати

Приватний продакшн має привілейований статус: держава дозволила йому бронювати своїх працівників від мобілізації

У розпорядженні «Главкома» опинилися документи аудиту державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада», проведеного протягом 2020-2022 років. Про це йдеться у ексклюзивному матеріалі «Главкома» «Хто захопив телеканал «Рада»?

У статті зазначається, що до цього часу результати вказаної перевірки з невідомих причин не винесено на засідання Рахункової палати і не затверджено. Цьому, як випливає з матеріалів аудиту, може бути цілком логічне пояснення: з середини грудня 2021 року на каналі «Рада» реалізовується «експеримент», зиск від якого має приватна компанія. Її назва «Кінокіт». А результати роботи державних ревізорів, які це виявили, можуть спровокувати скандал.

Повідомляється, що ключовий висновок аудиту Рахункової палати такий: державний телеканал фактично захопила приватна структура і ніхто її не контролює.

Протягом грудня 2021 року та І півріччя 2022 року парламентський мовник належним чином не слідкував, що і в якій кількості виробляє ТОВ «Кінокіт».

Крім цього, за матеріалами перевірки, з середини грудня 2021 року телеканал «Рада» не оформив договори оренди на три приміщення загальною площею 65,5 кв. м. в адміністративній будівлі (вул. Грушевського, 5), де господарську діяльність фактично веде ТОВ «Кінокіт».

Така ж ситуація з використанням деяких приміщень уряду. У І півріччі 2022 року приватний продакшн без договору оренди і відшкодування спожитих комунально-побутових послуг експлуатував мобільну студію «Кабінет Міністрів» для зйомок телепередач, які потім оплачувалися коштом платників податків.

Окремо питання в аудиторів виникли щодо того, як ТОВ «Кінокіт» вдавалося виходити переможцем у конкурсах без інших учасників. Як з’ясувалося, у грудні 2021-го – І півріччі 2022 року телеканал «Рада» підписав із «Кінокотом» шість договорів на суму 92,6 млн грн.

Також, на думку аудиторів, порушено вимоги Положення про мистецькі конкурси, за результатами яких було укладено договори між каналом «Рада» і ТОВ «Кінокіт» на суму 15 млн грн. Річ у тім, що у листопаді 2021 року парламентський мовник почав проводити мистецькі конкурси за відсутності затверджених на 2021 рік бюджетних призначень на вказані цілі.

Як дізнався «Главком», письмові заперечення на аудит Рахункової палати підготував не парламентський телеканал «Рада», який власне був об’єктом перевірки, а все те ж ТОВ «Кінокіт».

Варто наголосити: ТОВ «Кінокіт» має привілейований статус попри те, що, по суті, виконує функції підрядника парламентського телеканалу. Отже, у травні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики зарахувало «Кінокіт» до критично важливих підприємств. У березні 2024-го Мінкульт знову підтвердив цей статус, який дозволяє бронювання від мобілізації 50% військовозобов’язаних, які працюють у ТОВ «Кінокіт».

За відомостями аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Кінокіт» зі статутним капіталом 10 тис. грн створено у лютому 2017 року. З грудня 2021 року фірма «Кінокіт» належить акторці Юлії Дроздовій з Одеси, яка була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч, один зі співвласників фірми «Квартал 95», співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Також пані Дроздова є випускницею Української кіношколи, яку заснувала дружина ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка Альона Тимошенко.

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