Держбюджет-2026. Стало відомо, скільки грошей заклав уряд на утримання телемарафону

Торік Кабмін теж заклав 1,5 млрд грн на телемарафон

Раніше Європейська комісія в одному зі звітів розкритикувала національний телемарафон «Єдині новини»

Понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослав Железняка.

Як зазначив депутат, також близько 80 млн грн було виділено на телеканал «Рада». Варто зазначити, що торік уряд теж заклав 1,5 млрд грн на телемарафон.

Як відомо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради. Головний пріоритет бюджету – безпека і оборона.

Нагадаємо, Європейська комісія в одному зі звітів розкритикувала національний телемарафон «Єдині новини». Натомість Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявило, що телемарафон продовжить роботу до закінчення війни з Росією.

До слова, державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» протягом 13 березня розподілило 738 млн грн на створення інформаційних програм (матеріалів) для цілодобового марафону «Єдині новини #UAразом». Бюджетне фінансування, яке розраховане до кінця рокі, дісталося чотирьом каналам: «Інтер», «Студія 1+1», «Ми – Україна», «СЛМ Новини» (ICTV).

Як підрахував «Главком» на основі даних Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, протягом 2022-2024 років Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» замовило послуг у вказаних чотирьох каналів на загальну суму 1,5 млрд грн. Зокрема, «Студія 1+1» одержала 266,44 млн грн (контент для Єдиного телемарафону), «Ми-Україна» – 362,47 млн грн (Єдиний телемарафон, створення серіалів), «Інтер» – 392,84 млн грн (Єдиний телемарафон, FreeDom), «СЛМ Новини» – 447,3 млн грн (Єдиний телемарафон, FreeDom, серіали).