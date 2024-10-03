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Росіяни обстріляли передмістя Харкова: пошкоджені лінії електропередач

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли передмістя Харкова: пошкоджені лінії електропередач
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання
фото з відкритих джерел

Ворожий удар стався вранці, після повідомлень про вибухи у передмісті

Сьогодні, 3 жовтня, вранці російські окупанти завдали удару по передмістю Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії високовольтних передач. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова», – повідомив мер.

Незадовго до цього мер повідомляв про вибухи у найближчому передмісті. Наразі інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Міська влада вживає заходів для ліквідації наслідків обстрілу та відновлення електропостачання. Мешканців міста закликають зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, прокуратура розповіла про деталі нічного авіаудару по Харкову (відео).

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Теги: окупанти Ігор Терехов Харків

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