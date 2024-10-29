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Важливий вузол на півдні Донеччини: ЗСУ проводять стабілізаційну операцію біля Левадного

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Важливий вузол на півдні Донеччини: ЗСУ проводять стабілізаційну операцію біля Левадного
Село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка, фактично це кордон з Дніпропетровською областю
фото: 22 ОМБр, Facebook

Сили оборони України в цьому роблять все, щоби не дати ворогу просунутися

Збройні сили України проводять стабілізаційну операцію поблизу села Левадне, куди вклинився ворог. Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

«У нас просувань великих немає. Тільки кілька днів тому противник, використовуючи постійні штурмові дії, мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. Зараз ЗСУ проводять стабілізаційну операцію, стабілізаційні дії для того, щоб вирівняти положення. Тобто просувань як таких, на нашому напрямку фактично немає», – сказав він. 

Волошин зазначив, що село Левадне розташоване на шляху до населеного пункту Велика Новосілка. Він підкреслив, що «це – важливий вузол на півдні Донецької області, і фактично це кордон з Дніпропетровською областю». Саме тому, за його словами, Сили оборони України в цьому роблять все, щоби не дати ворогу просунутися.

Нагадаємо, російські війська посилюють присутність у Харківській області, надсилаючи туди підкріплення. Оскільки новоприбулі недостатньо знають місцевість, то трапляються бої між власними підрозділами. Про це повідомив начальник відділення планування штабу 13-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія» Антон Баєв в етері «Армія TV». Військовий зазначив, що на харківському напрямку спостерігається скупчення особового складу противника та прибуття нових підрозділів.

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Теги: кордон армія ЗСУ ворог Донеччина

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