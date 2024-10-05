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США надають Лівану гуманітарну допомогу на суму $157 млн

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США надають Лівану гуманітарну допомогу на суму $157 млн
США передасть Лівану гумдопомогу
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати вирішили допомогти Лівану гуманітарно

Сполучені Штати надають майже $157 млн на гуманітарну допомогу Лівану, щоб підтримати населення, яке постраждало через конфлікт у регіоні. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США. 

«Допомога включає майже 82 мільйони доларів, які негайно надаються через Бюро з питань народонаселення, біженців і міграції Державного департаменту США, і 75 мільйонів доларів (що надаються) через Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку», – заявили у Держдепі.

Відомство підкреслило, що це фінансування покриє потреби внутрішньо переміщених осіб та біженців у Лівані, а також у громадах, що їх приймають, а також тих, хто втік до сусідньої Сирії.

Допомога складатиметься з продуктів харчування, житла, ковдр, гігієнічних наборів, засобів захисту, води та послуг санітарії.

Конфлікт в Лівані

Станом на 2024 рік конфлікт між Ізраїлем і Ліваном залишається актуальним і напруженим. Основними факторами, що впливають на ситуацію, є діяльність «Хезболли», а також геополітичні зміни в регіоні. 

У 2024 році «Хезболла» продовжує зміцнювати свої позиції на півдні Лівану, отримуючи підтримку від Ірану. Група проводить навчання та військові маневри, що викликає занепокоєння Ізраїлю, який вважає «Хезболлу» однією з основних загроз своїй безпеці. Конфлікт негативно впливає на гуманітарну ситуацію в Лівані, де вже існують серйозні економічні проблеми. Багато ліванців страждають від нестачі базових послуг, таких як електроенергія та доступ до води.

Участь інших держав, зокрема Ірану та США, у конфлікті впливає на баланс сил. Ізраїль продовжує отримувати військову підтримку від Сполучених Штатів, тоді як Ліван і «Хезболла» отримують фінансування та озброєння з боку Ірану.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

До слова, Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову евакуацію громадян, які перебували в Лівані. 

Також стало відомо, що миротворці Організації Об'єднаних Націй, що діють на півдні Лівану, продовжують виконувати свої обов'язки попри складні умови в регіоні. Раніше Ізраїль закликав до їх переведення через військову операцію, яку він проводить у цьому районі. 

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Теги: Ізраїль військові фінансування миротворці харчування населення Ліван конфлікт

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