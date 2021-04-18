Тепло до +15, але місцями дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

У західній частині країни місцями туман

В Україні у неділю, 18 квітня, синоптики прогнозують невеликий дощ лише у деяких областях, повітря вдень прогріється до +15°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Хмарно з проясненнями. У північних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. У західній частині місцями туман. Вітер слабкий. Температура вночі 2-7° тепла, у західних, центральних, південних та східних областях на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла», – зазначаються синоптики.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура у столиці вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.