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    Тепло до +15, але місцями дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У Києві сьогодні вдень місцями невеликий дощ, температура 11-13&deg; - Тепло до +15, але місцями дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

    У Києві сьогодні вдень місцями невеликий дощ, температура 11-13°

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У західній частині країни місцями туман

    В Україні у неділю, 18 квітня, синоптики прогнозують невеликий дощ лише у деяких областях, повітря вдень прогріється до +15°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Хмарно з проясненнями. У північних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. У західній частині місцями туман. Вітер слабкий. Температура вночі 2-7° тепла, у західних, центральних, південних та східних областях на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла, в Карпатах 1-4° тепла», – зазначаються синоптики.

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    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура у столиці вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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