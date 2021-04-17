Збільшення опадів та заморозки: в Україну йде черговий циклон

Черговий циклон притягне за собою холод, вітер посилиться, а опадів стане ще більше

Найближчими днями погода в Україні не принесе потепління, а в неділю, 18 квітня, очікуються заморозки в багатьох областях, при цьому в північній частині території країни прогнозуються дощі.

Як розповіла у Facebook синоптик Наталка Діденко, у першій половині наступного тижня погода ще погіршиться.

Згідно з прогнозом, черговий циклон притягне за собою холод, вітер посилиться, а опадів стане ще більше. Така синоптична ситуація чекає українців 20-22 квітня.

Що стосується завтрашнього дня, то дощі накриють Чернігівську, Полтавську, Сумську, Київську, і ймовірно ще – Житомирську та Рівненську області. Але немає лиха без добра, адже опади там зможуть «витіснити» заморозки. На решті території країни буде сухо і прохолодно, стверджує Діденко.

Так, 18 квітня температура повітря в більшості областей вдень очікується близько +10... +14 градусів. Найхолодніше буде в північних і північно-східних регіонах, де стовпчики термометрів показуватимуть близько +7... +12 градусів. Разом з тим у Карпатах холод буде серйознішим, і на високогір'ї – до «мінусів».

У Києві неділя обіцяє стати вологою і прохолодною. Місцями пройде дощ. Температура повітря в столиці 18 квітня прогнозується вдень близько +10... +11 градусів.