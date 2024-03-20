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Іспанія передає Україні 20 танків Leopard

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іспанія передає Україні 20 танків Leopard
Танки, як і інші матеріали, перед відправленням будуть підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї
фото з відкритих джерел

Міністр торгівлі Іспанії Ксіану Мендес заявив, що матеріали, які передаються Україні, є необхідною, пріоритетною і важливою зброєю для боротьби з Росією

Іспанія схвалила постачання Україні 20 танків Leopard 2A4. Про це повідомляє Infodefensa.

Міжміністерська рада з торгівлі та контролю оборонних матеріалів і технологій подвійного призначення Іспанії схвалила передачу Україні ще 20 бойових танків Leopard 2A4

Видання уточнює, що танки, як і інші матеріали, перед відправленням будуть підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї.

«Ця нова партія матеріалів може бути безпосередньо пов'язана з візитом делегації Державної прикордонної служби України минулого тижня до Іспанії для переговорів із представниками промисловості та міністерства оборони», – йдеться у повідомленні.

Міністр торгівлі Іспанії Ксіану Мендес заявив, що матеріали, які передаються Україні, є необхідною, пріоритетною і важливою зброєю для боротьби з Росією.

«Немає сумнівів у тому, що Україна найкращим чином використовує їх для захисту своєї національної безпеки», – пояснив Мендес.

Раніше повідомлялося, що  Іспанія відправить групу своїх військових разом із технікою до Словаччини в рамках стримування війни Росії. Йдеться про 600 солдатів, які в рамках місії НАТО мають посилити кордони Північноатлантичного альянсу.

До відома, Велика Британія була серед перших країн, які передали Україні сучасні танки західного зразка, проте на сьогодні лише половина з них залишилися в строю. Так із 14 переданих Challenger-2 ЗСУ продовжують використовувати лише 7.

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Теги: Іспанія танки

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