Корупціонерів на фронт? Малюська зробив гучну заяву

Малюська: «Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати»

Міністр переконаний, що корупціонери теж є патріотами, але їхній патріотизм «своєрідний»

В Україні корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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«Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати», – переконаний він.

Малюська наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Він підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

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«Ну, тобто це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба», – наголосив він.

Міністр юстиції також пригадав соцопитування, у якому більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, освітянам, патрульним.

Нагадаємо, що, за словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі.

До слова, Веніславський також розповів, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

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Як відомо, 22 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.