Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Корупціонерів на фронт? Малюська зробив гучну заяву

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Корупціонерів на фронт? Малюська зробив гучну заяву
Малюська: «Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати»
фото ілюстративне

Міністр переконаний, що корупціонери теж є патріотами, але їхній патріотизм «своєрідний»

В Україні корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати», – переконаний він.

Малюська наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Він підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

«Ну, тобто це явище було мега поширене. Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба», – наголосив він.

Міністр юстиції також пригадав соцопитування, у якому більшість людей визнавали, що давали хабар у вигляді подарунка або гроші лікарям, освітянам, патрульним.

Нагадаємо, що, за словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі.

До слова, Веніславський також розповів, що Верховна Рада може ухвалити новий законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже до кінця березня. До документу внесено понад 4 тис. поправок.

Як відомо, 22 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військових термінової служби. Згідно з проєктом, військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас «у терміни, визначені указом президента».

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Читайте також: Хто з засуджених підлягатиме мобілізації: нардеп відповів
Теги: міністр мобілізація Україна корупція Денис Малюська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломат пояснив, чому 13-й пакет санкції ЄС проти Росії буде найслабшим з усіх
Дипломат пояснив, чому 13-й пакет санкції ЄС проти Росії буде найслабшим з усіх
4 лютого, 23:50
У Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»
Знищення судна «Цезар Куніков»: Держдеп США відзначив креативність Сил оборони
15 лютого, 01:40
Рік Хіллер вважає, що криза з українськими біженцями в Канаді незабаром ускладниться
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
9 лютого, 06:49
За два роки повномасштабної війни середня зарплата зросла на 30%
В яких областях найбільше та найменше зросла зарплата: інфографіка
28 лютого, 15:54
«Через досить теплу погоду якість цієї продукції в сховищах дрібних господарств почала стрімко погіршуватися, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси»
В Україні знижуються ціни на популярний овоч: причина
11 лютого, 11:52
Якщо Захід не збільшить постачання зброї та боєприпасів, ситуація стане ще складнішою
Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України
11 лютого, 16:27
Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції
Впевненість Заходу в перемозі України на найнижчому рівні за два роки – Politico
20 лютого, 08:47
Безугла заслужила подарунок
Офіцер-морпіх приготував «подарунок» для Безуглої
2 березня, 18:59
Українських біатлоністів зняли зі змішаної естафети Кубка світу
Українських біатлоністів зняли зі змішаної естафети Кубка світу
Вчора, 17:08

Суспільство

Повітряні сили розповіли, як знищення літаків РФ змінило ситуацію в небі
Повітряні сили розповіли, як знищення літаків РФ змінило ситуацію в небі
Корупціонерів на фронт? Малюська зробив гучну заяву
Корупціонерів на фронт? Малюська зробив гучну заяву
Володимир Івасюк – 75: пам'яті основоположника української естради
Володимир Івасюк – 75: пам'яті основоположника української естради
Вибух на залізничному мосту РФ: розвідка повідомила деталі
Вибух на залізничному мосту РФ: розвідка повідомила деталі
Мав три любові, що тримали його, як три кити: гвардія, дружина й бджоли. Згадаймо Ігоря Пугача
Мав три любові, що тримали його, як три кити: гвардія, дружина й бджоли. Згадаймо Ігоря Пугача
Скасування 8 Березня в Україні: чи буде вихідний у Міжнародний жіночий день
Скасування 8 Березня в Україні: чи буде вихідний у Міжнародний жіночий день

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
45K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
36K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
17K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
9546
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
7751
Десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою

Новини

В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
Сьогодні, 05:20
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Сьогодні, 00:00
Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Вчора, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Вчора, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Вчора, 05:50
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua