В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий

Наразі відомо про одного потерпілого

Сьогодні, 16 лютого, в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає «Главком».

За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано.

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

До слова, 6 лютого у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік.

Згодом Служба безпеки України офіційно кваліфікувала вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт. За фактом трагедії, що сталася вранці 6 лютого 2026 року, розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці відразу почали встановлювати особу загиблого та з’ясовувати, чи була ця людина ціллю атаки, чи випадковою жертвою. Тип вибухівки та спосіб її активації визначать експерти після завершення першочергових слідчих дій.