Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
Потерпілий госпіталізований
фото: скриншот з відео

Наразі відомо про одного потерпілого

Сьогодні, 16 лютого, в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає «Главком».

За попередньою інформацією правоохоронців, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізовано.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці.

В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий фото 1

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти, вибухотехніки поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

До слова, 6 лютого у Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік.

Згодом Служба безпеки України офіційно кваліфікувала вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт. За фактом трагедії, що сталася вранці 6 лютого 2026 року, розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України. 

Правоохоронці відразу почали встановлювати особу загиблого та з’ясовувати, чи була ця людина ціллю атаки, чи випадковою жертвою. Тип вибухівки та спосіб її активації визначать експерти після завершення першочергових слідчих дій.

Теги: Національна поліція України вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олія і вогонь війни: чим небезпечні розливи олії у Дніпрі та Одесі
Олія і вогонь війни: чим небезпечні розливи олії у Дніпрі та Одесі
16 сiчня, 17:00
Росія масовано атакує безпілотниками Дніпропетровщину
Росія масовано атакує безпілотниками Дніпропетровщину
19 сiчня, 00:31
За даними слідства, конфлікт виник через побутові питання
На Рівненщині між переселенцями сталося криваве побоїще: пʼятеро загиблих
10 лютого, 10:49
Генератор категорично заборонено використовувати в приміщеннях, підвалах або на балконах
В Одеській області генератор у будинку забрав життя трьох людей
13 лютого, 14:14
Пошкоджений будинок в Одесі через російську атаку
Росія вдарила по Одесі БпЛА, пошкоджено будинок
14 лютого, 03:55
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
14 лютого, 06:06
Пошкоджений будинок в Одесі через російську атаку
В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку
14 лютого, 07:31
Російський терор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі
Російський терор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі
Вчора, 09:32
Пожежа на підприємстві в Одесі
Атака на Одесу: рятувальники показали кадри пожежі на підприємстві
8 лютого, 09:41

Новини

Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси
Затримано російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб’єктах Одеси
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
В Одесі вибухнуло авто: є постраждалий
У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня
У лікарні помер постраждалий через російський удар по Одесі 27 січня
В Одесі група людей напала на працівників ТЦК: кількох військових госпіталізовано
В Одесі група людей напала на працівників ТЦК: кількох військових госпіталізовано
Російський терор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі
Російський терор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі
В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку
В Одесі рятувальники знайшли тіло загиблої жінки під завалами будинку

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua