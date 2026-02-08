Дрони завітали до Новоросійська: що було під атакою (відео)

Українські джерела заявляють про влучання в порт

У Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ, пізно ввечері 7 лютого лунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські джерела.

У Краснодарському краї пізно ввечері 7 лютого вмикали сповіщення про небезпеку через нібито загрозу дронів. Згодом місцеві пабліки написали про вибухи.

Увага! Відео містить ненормативну лексику

Український телеграм-канал Exilenova+ стверджує, що в Новоросійську відбулося влучання дрона в порт. Після опівночі там було оголошено відбій повітряної тривоги.

Місцева влада наразі не коментує наслідки вибухів.

Нагадаємо, що ввечері 7 лютого російський Білгород вкотре залишився без електропостачання. Інциденту передували повідомлення у соцмережах про ракетну небезпеку, а для місцевих мешканців подібні відключення вже стають буденністю. Хоча українська сторона офіційно не підтверджувала свою причетність, ситуацію прокоментував Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО. Він зазначив, що проблеми виникли на ТЕЦ «Луч», і додав, що темрява в місті є прямим наслідком політики Путіна.

До слова, в ніч на 7 лютого СБУ уразила Редкінський дослідний хімзавод у Тверській області, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101.