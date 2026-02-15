Українка на швидкості 200 км/год мчала на манікюр, їй доведеться сплатити 30 тис. грн. штрафу

Пристрої визначили, що автівка їхала зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці є обмеження до 120 км/год

Автомобіль їхав удвічі швидше за дозволену норму

У Польщі поліція затримала 23-річну громадянку України, яка на швидкості майже 200 км/год прямувала з Любліна до Варшави. Вона пояснила, що поспішала в салон краси на манікюр. Як інформує «Главком», про це пише портал wPolsce.

Інцидент стався цього тижня на ділянці швидкісної автомагістралі S12/S17 у напрямку Варшави. Польські поліціянти помітили автомобіль Mercedes, який значно перевищував дозволену швидкість та обганяв інші транспортні засоби.

Пристрої визначили, що автівка їхала зі швидкістю майже 200 км/год, тоді як на цій ділянці є обмеження до 120 км/год. Коли правоохоронці зупинили транспортний засіб, вони виявили за кермом 23-річну громадянку України, яка проживає у Варшаві.

Під час перевірки вона пояснила, що поспішала, бо мала запис на прийом до салону краси, де планувала зробити манікюр. За грубе перевищення швидкості поліція виписала їй максимальний штраф, передбачений за подібіне правопорушення, тобто 2500 злотих (приблизно 30 264 гривні). Також вона отримала 15 штрафних балів.

Якщо жінка протягом двох років знову скоїть таке саме правопорушення, їй загрожує удвічі більший штраф – 5000 злотих.

Нагадаємо, уряд Польщі підготував зміни щодо правил для автомобілів з іноземною реєстрацією. Українським водіям, які перебувають у Польщі, необхідно підготуватися до виконання низки нововведень.

Також на українському авторинку вперше в історії кожна друга нова машина має китайське походження. Головним локомотивом цього прориву стали електромобілі, попит на які штучно підігрівався очікуванням скасування податкових пільг.