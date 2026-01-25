Головна Світ Соціум
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
Жак та Джессіка Моретті, подружжя власників швейцарського бару на гірськолижному курорті Кран-Монтана, що спалахнув під час новорічної вечірки
фото: Reuters

Рішення суду різко розкритикувала прем’єр-міністерка Італії 

Власника швейцарського бару, де під час новорічної вечірки сталася смертельна пожежа, звільнили з-під варти під заставу. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Йдеться про бар Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана. У ніч на Новий рік там спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули 40 людей, ще понад 100 отримали поранення, багато з них — підлітки. Частина постраждалих досі перебуває в лікарнях у різних країнах Європи з тяжкими опіками.

Власника закладу Жак Моретті затримали 9 січня. Суд ухвалив рішення звільнити його під заставу у 200 тис. швейцарських франків, зобов’язавши щодня з’являтися до поліції. Його дружина та співвласниця бару Джессіка Моретті також перебуває під слідством. Подружжя підозрюють у необережному вбивстві та порушеннях правил безпеки.

Рішення суду різко розкритикувала прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, назвавши його «образою пам’яті жертв і їхніх родин». Серед загиблих були шестеро громадян Італії, ще десятеро італійців дістали поранення. Мелоні заявила, що італійський уряд вимагатиме пояснень від швейцарської влади.

Адвокати родин загиблих також висловили занепокоєння. За їхніми словами, існує ризик зникнення або знищення доказів, що може зашкодити об’єктивному розслідуванню.

Своєю чергою адвокати Моретті заявили, що подружжя шкодує про трагедію та повністю співпрацює зі слідством. Прокуратура повідомила, що власників уже допитували під час двох тривалих слухань, а також провели обшуки, вилучили докази та заморозили частину активів.

Нагадаємо, інцидент відбувся о 01:30 за місцевим часом, це близько 02:30 за київським, коли люди святкували Новий рік. У згаданому барі Le Constellation на момент вибуху перебувало понад 100 людей.

У поліції прокоментували інцидент. Там спростували чутки про те, що інцидент міг бути наслідком терористичного акту. Іноземні видання повідомляють, що причиною вибуху стала піротехніка, яку використали у самому закладі.

Теги: пожежа слідство Швейцарія суд

Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні
Мурманськ та Североморськ залишилися без світла, на вулицях працюють польові кухні

