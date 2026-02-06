У Кропивницькому пролунали вибухи

Близько 4:00 почався рух груп ударних БпЛА у напрямку Кіровоградщини

У ніч на 6 лютого 2026 року Кропивницький опинився під прицілом ворожих ударних безпілотників. Повітряна тривога в області тривала кілька годин, а звуки перших вибухів мешканці міста почули близько 04:33. Про це пише «Главком».

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух груп ударних БпЛА у напрямку Кіровоградщини. Невдовзі після цього в обласному центрі пролунала серія вибухів, що свідчило про роботу сил ППО або можливі прильоти.

Офіційна інформація від Кіровоградської ОВА поки не надходила. За даними від сил оборони, станом на 5:30 ранку в області тривали заходи з ліквідації повітряних цілей.

Цієї ж ночі під інтенсивною атакою безпілотників перебувало і Запоріжжя, де внаслідок влучання у приватний сектор було поранено підлітка.

Також цієї ночі через ворожі влучання у Запорізькій області було знеструмлено близько 12 тис. абонентів. Ремонтні бригади вже готові розпочати відновлювальні роботи, проте зможуть вийти на об'єкти лише після повної стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Як відомо, вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів. Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.