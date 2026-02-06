Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Кропивницькому пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Кропивницькому пролунали вибухи

Близько 4:00 почався рух груп ударних БпЛА у напрямку Кіровоградщини

У ніч на 6 лютого 2026 року Кропивницький опинився під прицілом ворожих ударних безпілотників. Повітряна тривога в області тривала кілька годин, а звуки перших вибухів мешканці міста почули близько 04:33. Про це пише «Главком».

Близько 4:00 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух груп ударних БпЛА у напрямку Кіровоградщини. Невдовзі після цього в обласному центрі пролунала серія вибухів, що свідчило про роботу сил ППО або можливі прильоти.

Офіційна інформація від Кіровоградської ОВА поки не надходила. За даними від сил оборони, станом на 5:30 ранку в області тривали заходи з ліквідації повітряних цілей.

Цієї ж ночі під інтенсивною атакою безпілотників перебувало і Запоріжжя, де внаслідок влучання у приватний сектор було поранено підлітка. 

Також цієї ночі через ворожі влучання у Запорізькій області було знеструмлено близько 12 тис. абонентів. Ремонтні бригади вже готові розпочати відновлювальні роботи, проте зможуть вийти на об'єкти лише після повної стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Як відомо, вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.  Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

Теги: тривога Кропивницький вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 06:27
Тривогу оголошували через загрозу балістики
Київ і частину областей України на 33 хвилини охопила повітряна тривога
24 сiчня, 20:24
У Києві повітряна тривога тривала 49 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 49 хвилин
22 сiчня, 14:01
Бєлгород атакували ракети
У Бєлгороді та Орлі атаковано ТЕЦ
20 сiчня, 22:32
Росія атакує Дніпро та Запоріжжя безпілотниками
Росія атакує Дніпро та Запоріжжя безпілотниками
20 сiчня, 02:24
Мешканці побачили яскраві спалахи
Російський Орськ занурився у блекаут
14 сiчня, 23:56
Поліція закликає відповідально ставитись до повітряної тривоги та у разі отримання оповіщення негайно йти до найближчого укриття
Поліція у Києві дублюватиме сигнали тривоги через гучномовці під час відключень світла
13 сiчня, 08:33
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
13 сiчня, 00:49
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
Росію атакували безпілотники: уражено НПЗ
10 сiчня, 06:55

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2026
Атака на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
Росія вдарила безпілотником по Вільнянську: загинуло подружжя
Росія вдарила безпілотником по Вільнянську: загинуло подружжя
У Кропивницькому пролунали вибухи
У Кропивницькому пролунали вибухи
Росія відкрила онлайн-доступ до нерухомості в окупованій частині Запорізької області
Росія відкрила онлайн-доступ до нерухомості в окупованій частині Запорізької області

Новини

В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua