Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів

На тисячах дільниць зафіксували аномально швидку обробку бюлетенів

На виборах до Державної думи РФ журналісти виявили близько 4,5 тис. дільниць, де бюлетені в перший день оброблялися з аномально високою швидкістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Важные истории» та The Insider.

На дільницях рахували сотні бюлетенів за годину

За підрахунками видання, понад 4,5 тис. виборчих дільниць у Росії протягом першого дня голосування обробляли бюлетені щонайменше утричі швидше за звичайний показник. Медіанна швидкість для країни становила близько 20 бюлетенів на годину, тоді як на окремих дільницях темпи були значно вищими.

Наприклад, на дільниці №2289 у Курчатовському районі Челябінська з 15:00 до 20:00 18 вересня обробляли близько 230 бюлетенів на годину, тоді як норма для дільниці такого розміру – приблизно 25. Журналісти вказують, що подібна різниця може свідчити про вкидання бюлетенів.

Найбільше дільниць із такою швидкістю обробки виявили у:

Чечні;

Північній Осетії;

Дагестані;

Ленінградській області;

Воронезькій області;

Смоленській області;

Івановській області;

Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Окремо журналісти повідомляли про випадки у Московській області: спостерігачі заявляли про можливе вкидання бюлетенів до урн і зверталися із заявами до поліції. За їхніми словами, кількість і розташування бюлетенів уранці відрізнялися від того, що вони бачили напередодні на дільницях. Крім цього, на масове підкидання заповнених бюлетенів, скаржилися й у інших регіонах РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Спостерігачі повідомляють про тиск

На другий день голосування російські незалежні медіа також повідомляли про численні перешкоди роботі спостерігачів. Йшлося про недопуск до підрахунку голосів, видалення спостерігачів із дільниць і виклики поліції проти членів виборчих комісій. Такі випадки фіксували, зокрема, у Московській області, Пермі, Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших регіонів.

В одному з найрезонансніших випадків у Санкт-Петербурзі спостерігач від партії «Яблуко» втратив свідомість під час затримання поліцією. За інформацією Associated Press, партія заявила, що до чоловіка застосували силу, після чого його звинуватили в непокорі вимогам правоохоронців. Офіційні представники Росії не відповіли на запит агентства щодо цього інциденту.

Про інші порушення повідомляли представники КПРФ. Зокрема, депутат Державної думи Сергій Казанков оприлюднив відео, на якому, за його твердженням, працівниця виборчої комісії в Марій Ел вкидає до урни дві пачки бюлетенів після того, як спостерігачі залишили приміщення. Цей епізод також згадує The Insider.

Крім того, розслідувачі повідомили про проблеми зі збереженням бюлетенів: у Самарській області кандидат від КПРФ заявив про пошкоджені пломби на сейфах та відкритий сейф-пакет із бюлетенями. На інших дільницях регіону також повідомляли про проблеми з опечатуванням приміщень і роботою камер спостереження.

фото: АР

Якою була явка

За даними Центральної виборчої комісії РФ, станом на 20:00 19 вересня явка на виборах до Державної думи становила 40,79%. Голосування триває з 18 до 20 вересня.

Російська влада активно використовує й дистанційне електронне голосування: за даними Мінцифри РФ, станом на ранок другого дня на федеральній платформі проголосували понад 3 млн людей у 32 регіонах. При цьому аналітики звернули увагу на високу частку електронного формату в Москві – за даними міської виборчої комісії, 92% тих, хто проголосував у перший день, зробили це саме так.

Незалежного підтвердження масштабів можливих фальсифікацій наразі немає. Окремі повідомлення про порушення ґрунтуються на заявах спостерігачів, кандидатів та політичних партій, а дані про аномальну швидкість обробки бюлетенів журналісти трактують як можливу ознаку масових вкидань.

Нагадаємо, ще до початку голосування в Росії повідомляли про тиск на спостерігачів і можливий примус виборців: у Воронежі та області близько 400 спостерігачів від КПРФ заявили про недопуск до роботи. «Главком» уже писав про перші повідомлення щодо порушень на виборах у РФ.