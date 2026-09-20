Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів
Російська влада активно використовує й дистанційне електронне голосування
фото: АР

На тисячах дільниць зафіксували аномально швидку обробку бюлетенів

На виборах до Державної думи РФ журналісти виявили близько 4,5 тис. дільниць, де бюлетені в перший день оброблялися з аномально високою швидкістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Важные истории» та The Insider.

На дільницях рахували сотні бюлетенів за годину

За підрахунками видання, понад 4,5 тис. виборчих дільниць у Росії протягом першого дня голосування обробляли бюлетені щонайменше утричі швидше за звичайний показник. Медіанна швидкість для країни становила близько 20 бюлетенів на годину, тоді як на окремих дільницях темпи були значно вищими.

Наприклад, на дільниці №2289 у Курчатовському районі Челябінська з 15:00 до 20:00 18 вересня обробляли близько 230 бюлетенів на годину, тоді як норма для дільниці такого розміру – приблизно 25. Журналісти вказують, що подібна різниця може свідчити про вкидання бюлетенів.

Найбільше дільниць із такою швидкістю обробки виявили у:

  • Чечні;
  • Північній Осетії;
  • Дагестані;
  • Ленінградській області;
  • Воронезькій області;
  • Смоленській області;
  • Івановській області;
  • Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Окремо журналісти повідомляли про випадки у Московській області: спостерігачі заявляли про можливе вкидання бюлетенів до урн і зверталися із заявами до поліції. За їхніми словами, кількість і розташування бюлетенів уранці відрізнялися від того, що вони бачили напередодні на дільницях. Крім цього, на масове підкидання заповнених бюлетенів, скаржилися й у інших регіонах РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Спостерігачі повідомляють про тиск

На другий день голосування російські незалежні медіа також повідомляли про численні перешкоди роботі спостерігачів. Йшлося про недопуск до підрахунку голосів, видалення спостерігачів із дільниць і виклики поліції проти членів виборчих комісій. Такі випадки фіксували, зокрема, у Московській області, Пермі, Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших регіонів.

В одному з найрезонансніших випадків у Санкт-Петербурзі спостерігач від партії «Яблуко» втратив свідомість під час затримання поліцією. За інформацією Associated Press, партія заявила, що до чоловіка застосували силу, після чого його звинуватили в непокорі вимогам правоохоронців. Офіційні представники Росії не відповіли на запит агентства щодо цього інциденту.

Про інші порушення повідомляли представники КПРФ. Зокрема, депутат Державної думи Сергій Казанков оприлюднив відео, на якому, за його твердженням, працівниця виборчої комісії в Марій Ел вкидає до урни дві пачки бюлетенів після того, як спостерігачі залишили приміщення. Цей епізод також згадує The Insider.

Крім того, розслідувачі повідомили про проблеми зі збереженням бюлетенів: у Самарській області кандидат від КПРФ заявив про пошкоджені пломби на сейфах та відкритий сейф-пакет із бюлетенями. На інших дільницях регіону також повідомляли про проблеми з опечатуванням приміщень і роботою камер спостереження.

Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів фото 1
фото: АР

Якою була явка

За даними Центральної виборчої комісії РФ, станом на 20:00 19 вересня явка на виборах до Державної думи становила 40,79%. Голосування триває з 18 до 20 вересня.

Російська влада активно використовує й дистанційне електронне голосування: за даними Мінцифри РФ, станом на ранок другого дня на федеральній платформі проголосували понад 3 млн людей у 32 регіонах. При цьому аналітики звернули увагу на високу частку електронного формату в Москві – за даними міської виборчої комісії, 92% тих, хто проголосував у перший день, зробили це саме так.

Незалежного підтвердження масштабів можливих фальсифікацій наразі немає. Окремі повідомлення про порушення ґрунтуються на заявах спостерігачів, кандидатів та політичних партій, а дані про аномальну швидкість обробки бюлетенів журналісти трактують як можливу ознаку масових вкидань.

Нагадаємо, ще до початку голосування в Росії повідомляли про тиск на спостерігачів і можливий примус виборців: у Воронежі та області близько 400 спостерігачів від КПРФ заявили про недопуск до роботи. «Главком» уже писав про перші повідомлення щодо порушень на виборах у РФ.

Читайте також:

Теги: вибори депутат путін партії вибори в Росії влада відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Батьки Незалежності» України співають гімн, 24 серпня 1991 року
Хто має право називатися батьком Незалежності?
22 серпня, 21:31
Зеленський звернувся до росіян і перелічив наслідки правління Путіна
«Перетворює вас на добрива». Зеленський у День Незалежності пояснив росіянам, що накоїв Путін
24 серпня, 09:52
Федоров також підтримав проведення виборів в Україні, попри складнощі, пов'язані з воєнним станом
Федоров визнав, що хоче стати президентом
25 серпня, 19:49
Росіяни стоять у черзі на АЗС
Reuters: Росія планує продовжити заборону на експорт дизелю
26 серпня, 04:19
Росія отримала через Мальдіви санкційні товари на сотні мільйонів
Росія знайшла новий шлях для обходу санкцій
2 вересня, 15:47
Трамп спочатку зателефонує Путіну, а потім Зеленському
Трамп запланував розмови з Путіним і Зеленським
7 вересня, 09:18
Давид Арахамія готувався захищати дисертацію для здобуття ступеня доктора філософії
Захист дисертації Арахамії перенесено через відсутність кворуму
8 вересня, 13:40
Дим над місцем влучання у Василькові
Ворожа атака на Васильків: у місті пошкоджено меблеве виробництво (відео)
9 вересня, 13:09
Путін просив Трампа зупинити українські удари по Москві перед 9 травня
Експосол України у США розкрила прохання Путіна до Трампа перед 9 травня
9 вересня, 12:39

Політика

«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції
«Цькування українців має межі»: міністр оборони Польщі емоційно відповів опозиції
Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів
Вибори у РФ: журналісти заявили про масові вкидання бюлетенів
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних
Німеччина готується до війни? Бундесвер почав медогляд 18-річних
Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю
Росіяни перенесли виробництво шахедів під землю
У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми
У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми
Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна
Ле Пен жорстко розкритикувала Росію після скандального рішення Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
177K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
135K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua