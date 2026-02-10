Головна Світ Політика
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться
Кая Каллас вважає, що нині на Україну чиниться значний тиск, «щоб вона пішла на дуже складні поступки»
ЄС запропонує список поступок, яких вимагатиме від Росії в рамках мирної угоди з Україною

Європа в рамках мирного врегулювання та припинення війни в Україні повинна вимагати від Росії кількох поступок. І цей список вже підготовлений. Про це, як повідомляє агенція Reuters, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує «Главком».

Як Кая Каллас, у Європи «також є умови» щодо сталого миру. «Усі присутні за столом переговорів, включаючи росіян та американців, повинні зрозуміти, що потрібна згода європейців (для укладення мирної угоди)», – сказав Каллас.

На її переконання, Європа повинна вимагати від Росії поступок, зокрема обмеження військової сили, армії та ядерної зброї, а також вимагати відповідальності «за скоєні злочини».

«І ми повинні ставити ці умови не українцям, на яких вже чиниться великий тиск, а росіянам», – додала високопосадовиця ЄС.

Нагадаємо, очільниця дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва.Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що фокус на поступках з боку України створює ризик розмиття відповідальності Росії за розв’язану агресію. 

Дипломатка наголосила, що нині на Україну чиниться значний тиск, «щоб вони пішли на дуже складні поступки», і це, за її словами, є проблемою. Водночас Каллас застерегла, що така логіка «розмиває картину того, в чому насправді полягає проблема».

Теги: Кая Каллас росія війна Україна переговори

