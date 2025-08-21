Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки
Канцлер Мерц визнав складність питання, заявивши, що «сьогодні ще зарано давати остаточну відповідь»
фото: dpa

Можливість відправити до України німецьких військових стала причиною політичних суперечок всередині країни

Дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина відкрита до участі в такій місії, але наголосив, що будь-яке рішення потребуватиме координації з європейськими партнерами та згоди його власної коаліції. Він зазначив, що розгортання військ, імовірно, вимагатиме мандата Бундестагу, що є непростим завданням. Мерц, який після перемоги на виборах пообіцяв зробити збройні сили Німеччини найсильнішими в Європі, підкріпивши це сотнями мільярдів євро нових позик, балансує на політично складній ниві.

Ідея викликала суттєву критику з боку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка має дружні до Росії позиції та виступає проти допомоги Україні у сфері зброї. Голова партії Аліса Вайдель звинуватила консерваторів у підбурюванні до війни, назвавши ідею «небезпечною та безвідповідальною».

Занепокоєння також висловлюють і представники правлячої коаліції:

  • Міністр закордонних справ Мерца Йоганн Вадефуль попередив, що відправлення військ в Україну «ймовірно, приголомшить нас».
  • Скептицизм існує і серед молодшого партнера по коаліції – соціал-демократів. Законодавець від СДПН Ральф Штегнер заявив, що «Німеччина повинна триматися осторонь від цієї справи».

Водночас, деякі політики вважають, що німецькі війська будуть необхідні для стримування Росії, якщо буде досягнуто сталого припинення вогню.

Крім політичних розбіжностей, в Німеччині існує широке занепокоєння щодо розгортання військ через її нацистське минуле та нещодавні розгортання в Афганістані та Малі, які багато хто вважає невдалими.

Опитування Forsa показало, що німецьке суспільство розділене майже порівну: 49% німців підтримали б відправку солдатів, але 45% виступають проти. При цьому скептицизм особливо сильний у східній Німеччині.

Канцлер Мерц визнав складність питання, заявивши, що «сьогодні ще зарано давати остаточну відповідь».

Нагадаємо, близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Видання посилається на джерела, які зазначають, що європейські політики обговорили план розгортання британських та французьких військ в Україні в рамках майбутньої мирної угоди, включаючи чисельність військ та їх розміщення.

Уряд Великої Британії заявив, що найближчими днями європейські військові представники зустрінуться з представниками США, щоб розробити «надійні гарантії безпеки» та «підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій».

Джерела Bloomberg додали, що перший етап запропонованого пакету підтримки буде зосереджений на зміцненні українських військових шляхом навчання та посилення особового складу.

Читайте також:

Теги: Німеччина військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія застосовує тактику інфільтрації: групи по 2–6 осіб просуваються уперед, знаходячи укриття
Росія змінює тактику на Донбасі: які нові методи вигадали окупанти
17 серпня, 18:21
Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні»
Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіним на Алясці
10 серпня, 21:46
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
Що насправді дала зустріч Путіна з Віткоффом?
8 серпня, 15:41
Посол України в Туреччині Наріман Джелял і президент Туреччині Реджеп Тайїп Ердоган. Стамбул. 8 липня 2025 року
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
3 серпня, 21:45
Тривогу оголошували через зліт МіГ-31К
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 20 хвилин
2 серпня, 18:33
Зараз жінки-іноземці є лише в медичному підрозділі Другого легіону
«Вони такої війни не бачили». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, які пільги є в іноземних бійців
28 липня, 20:15
На фронті за минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2025 року
27 липня, 08:26
Що буде з нашою армією найближчі роки?
Що буде з нашою армією найближчі роки?
26 липня, 21:11
Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot
Німеччина назвала головну умову для швидкої передачі Україні комплексів Patriot
22 липня, 21:45

Політика

Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути серед гарантів безпеки України
КНДР таємно розмістила ракетну базу на кордоні із Китаєм – WSJ
КНДР таємно розмістила ракетну базу на кордоні із Китаєм – WSJ
Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки
Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки
Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України
Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України
Суперечка у Білому домі: Венс поділився, як розрядив атмосферу в розмові з Зеленським цього разу
Суперечка у Білому домі: Венс поділився, як розрядив атмосферу в розмові з Зеленським цього разу
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
11K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
8379
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5706
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5561
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua