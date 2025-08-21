Розкол у Німеччині: ідея відправки військ в Україну викликала суперечки

Можливість відправити до України німецьких військових стала причиною політичних суперечок всередині країни

Дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина відкрита до участі в такій місії, але наголосив, що будь-яке рішення потребуватиме координації з європейськими партнерами та згоди його власної коаліції. Він зазначив, що розгортання військ, імовірно, вимагатиме мандата Бундестагу, що є непростим завданням. Мерц, який після перемоги на виборах пообіцяв зробити збройні сили Німеччини найсильнішими в Європі, підкріпивши це сотнями мільярдів євро нових позик, балансує на політично складній ниві.

Ідея викликала суттєву критику з боку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка має дружні до Росії позиції та виступає проти допомоги Україні у сфері зброї. Голова партії Аліса Вайдель звинуватила консерваторів у підбурюванні до війни, назвавши ідею «небезпечною та безвідповідальною».

Занепокоєння також висловлюють і представники правлячої коаліції:

Міністр закордонних справ Мерца Йоганн Вадефуль попередив, що відправлення військ в Україну «ймовірно, приголомшить нас».

Скептицизм існує і серед молодшого партнера по коаліції – соціал-демократів. Законодавець від СДПН Ральф Штегнер заявив, що «Німеччина повинна триматися осторонь від цієї справи».

Водночас, деякі політики вважають, що німецькі війська будуть необхідні для стримування Росії, якщо буде досягнуто сталого припинення вогню.

Крім політичних розбіжностей, в Німеччині існує широке занепокоєння щодо розгортання військ через її нацистське минуле та нещодавні розгортання в Афганістані та Малі, які багато хто вважає невдалими.

Опитування Forsa показало, що німецьке суспільство розділене майже порівну: 49% німців підтримали б відправку солдатів, але 45% виступають проти. При цьому скептицизм особливо сильний у східній Німеччині.

Канцлер Мерц визнав складність питання, заявивши, що «сьогодні ще зарано давати остаточну відповідь».

Нагадаємо, близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Видання посилається на джерела, які зазначають, що європейські політики обговорили план розгортання британських та французьких військ в Україні в рамках майбутньої мирної угоди, включаючи чисельність військ та їх розміщення.

Уряд Великої Британії заявив, що найближчими днями європейські військові представники зустрінуться з представниками США, щоб розробити «надійні гарантії безпеки» та «підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій».

Джерела Bloomberg додали, що перший етап запропонованого пакету підтримки буде зосереджений на зміцненні українських військових шляхом навчання та посилення особового складу.