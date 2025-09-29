Головна Країна Події в Україні
The Times оприлюднив імена 13 російських військових, причетних до злочинів у Бучі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Times оприлюднив імена 13 російських військових, причетних до злочинів у Бучі
Буча у 2022 році
фото: Вікіпедія

Найбільш відповідальним у різних злочинах у Бучі визнано генерал-полковника Олександра Чайка, командувача Східного військового округу

Західні журналісти оприлюднили імена та фото 13 російських військових, причетних до розстрілів та тортур українців у Бучі. Українські спецслужби підтвердили особи злочинців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Росія досі не визнала ці злочини, а в Україні досі не встановлено всіх постраждалих. Сотні мешканців були вбиті або катовані, понад 100 поховано у братській могилі біля православної церкви. Інших убивали під час втечі. Підвал дитячого літнього табору перетворили на камеру тортур, де систематично ґвалтували жінок і дітей.

Найбільш відповідальним визнано генерал-полковника Олександра Чайка, командувача Східного військового округу, який у лютому 2022 року очолював російські війська на території України. Поряд із ним у злочинах брали участь генерал-майор Сергій Чубарикін та підлеглі йому солдати 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії, які проводили операції з «зачистки», катували та страчували цивільних.

Особисто у злочинах звинувачують полковника Азатбека Омурбекова із 64-ї окремої мотострілецької бригади, якого називають «бучанським м’ясником». Після повідомлень про його дії Путін нагородив 64-ту бригаду та присвоїв Омурбекову звання Героя Росії.

Серед інших фігурантів – генерал-полковник Олександр Санчик, генерали Валерій Солодчук, Володимир Селіверстов, Вадим Панков, а також полковники Юрій Мєдвєдєв, Андрій Кондров, Артем Городілов, Олексій Толмачєт, підполковник Денис Суворов і полковник Сергій Карасьов. Їхні підрозділи проводили тортури, позасудові страти, ґвалтування та мародерство.

Журналісти зазначили, що особи цих 13 військових були підтверджені незалежними юристами та слідчими на основі розвідки з відкритих джерел, включно з відео з камер спостереження, телефонів та соцмереж.



Раніше було опубліковано невідоме відео з камер спостереження, на якому зафіксовано розстріл 70-річного бучанця Володимира Рубайла. Вчинене воно російськими військовими на вулиці Яблунській 4 березня 2022 року. 

4 березня 2022 року російські десантники просувалися через місто Буча Київської області. Камери відеоспостереження зафіксували, як на вулиці Яблунській спокійно йшов 70-річний місцевий житель Володимир Рубайло. За мить на іншому записі, видно, що в нього стріляли. Поранений чоловік намагається триматися на ногах, але російські військові підходять і здійснюють контрольний постріл у голову. Від отриманих поранень Володимир Рубайло загинув на місці. З етичних міркувань видання не публікувало цей момент. 

