На Одещині священник не дозволив відспівати загиблого воїна у храмі

У селі Новоселівка на Одещині 17 вересня попрощалися із загиблим захисником України Флавієм Лянкою. Місцеві жителі розповіли, що планували провести заупокійну службу у храмі, однак отримали відмову. Про це повідомила жителька села Анжела Сирбу на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Через зачинені ворота церкви рідні та односельці змушені були відспівувати воїна просто надворі, оскільки їм не дозволили занести тіло до храму.

Настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ в Сараті Владислав Шіман у Facebook пояснив, що рішення не допустити поховання всередині начебто ухвалив місцевий священник.

Флавій Лянка загинув на фронті фото: Анжела Сирбу\Facebook

За словами настоятеля, Флавій Лянка народився в Молдові, пізніше переїхав до Європи та служив у французькому легіоні. З початком повномасштабної війни він повернувся в Україну, щоб боронити її. У 2023 році під час боїв у Запорізькій області воїн зник безвісти. Йому було 27 років.

Раніше на Буковині служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ. У селі Задубрівка прощалися із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але у церкву Московського патріархату не пустили домовину загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися.

Також у селі Чорна Тиса Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області священник Свято-Успенського храму не дозволив занести тіло загиблого молодого хлопця Дмитра Спасюка до церкви перед похованням.