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НАЗК зацікавилося нардепом Миколою Тищенком

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НАЗК зацікавилося нардепом Миколою Тищенком
Народний депутат Тищенко неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань
фото з відкритих джерел

Причиною перевірки Тищенка працівниками НАЗК став сюжет Bihus.Info про активи та статки нардепа, якими користується його сім'я

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя народного депутата Миколи Тищенка. Причиною стали активи, якими користується родина нардепа. Про це повідомляє Bihus.Info.

Як зазначили у виданні, причиною перевірки Тищенка працівниками НАЗК став сюжет Bihus.Info про активи та статки нардепа, якими користується його сім'я. Повідомляється, що частиною статків Тищенка володіє ексдиректор київського ресторану «Велюр» Сергій Вакальчук. 

«Вакальчук за один день посеред війни став власником декількох об’єктів нерухомості вартістю у понад мільйон доларів. А ще придбав мікроавтобус Мерседес, на якому чомусь їздить Тищенко», – пишуть журналісти.

Наразі юристи видання звернулися до НАЗК з проханням перевірити ці факти і очікують на підтвердження та результати моніторингу життя нардепа.

Нагадаємо, екскерівник вже закритого ресторану «Велюр», який належав Миколі Тищенку, влітку 2022-го став власником маєтку з басейном в Козині і землі під ним, квартири в столичному будинку, де раніше працював «Велюр», і преміального мікроавтобуса Mercerdes-Benz. Мікроавтобус регулярно використовує народний депутат Тищенко.

Сергій Вакальчук – колишній директор ТОВ «ВКФ «Римід» (юрособа ресторану «Велюр»), співвласником якого до депутатства був Микола Тищенко. 

Журналісти встановили, що 17 червня 2022 р. на Вакальчука оформили будинок на 322 м² у Козині та дві ділянки на березі озера під маєтком. У двоповерховому будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзал, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки тощо. Орієнтовна вартість будинку може складати від $888 тис. до $1,8 млн (з такими цінниками він виставлявся на продаж упродовж 2022-2023 рр).

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Теги: Микола Тищенко НАЗК ЗМІ розслідування депутат

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