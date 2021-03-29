Жахлива смерть: у будинку заживо згоріли двоє дітей

До гасіння залучалося дев'ять осіб та три одиниці техніки

Пожежа сталася у с. Білозір’я Черкаського району

У Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Пожежа сталася у приватному будинку, що у с. Білозір’я Черкаського району.

Внаслідок пожежі загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

Причини пожежі – поки що невідомі.

До гасіння залучалося дев'ять осіб та три одиниці техніки, з них від ДСНС сім осіб та дві одиниці техніки.

До слова, 26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці. Горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Як повідомлялося, 25 березня, у Києві горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено речі, закопчено стіни та стелю балкону.