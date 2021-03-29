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    Жахлива смерть: у будинку заживо згоріли двоє дітей

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    До гасіння залучалося дев'ять осіб та три одиниці техніки - Жахлива смерть: у будинку заживо згоріли двоє дітей
    До гасіння залучалося дев'ять осіб та три одиниці техніки

    Пожежа сталася у с. Білозір’я Черкаського району

    У Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Пожежа сталася у приватному будинку, що у с. Білозір’я Черкаського району.

    Внаслідок пожежі загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

    Причини пожежі – поки що невідомі.

    До гасіння залучалося дев'ять осіб та три одиниці техніки, з них від ДСНС сім осіб та дві одиниці техніки.

    До слова, 26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці. Горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

    Як повідомлялося, 25 березня, у Києві горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено речі, закопчено стіни та стелю балкону.

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    Теги: пожежа ДСНС смерть Черкащина повітря
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