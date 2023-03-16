Україна на рік продовжила «транспортний безвіз» із Євросоюзом

Дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень пролонгована до 30 червня 2024 року

Європейськиї Союз та Україна продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень пролонгована до 30 червня 2024 року.

Зазначається, що документ, який був підписаний у червні 2022 року, скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Відповідна домовленість була досягнута під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

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«За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту», – зазначив Кубраков.

Міністр зазначив, що разом із європейськими партнерами Україна наразі розвиваєнеобхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення відкрили два нові пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею.

Окрім цього, розширили пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова» та впорядкували роботу пункту «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні з Польщею.

«Такі проєкти допомагають не тільки підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів. Ефективна реалізація «транспортного безвізу» наближають нас до нашої головної зовнішньополітичної мети – набуття членства в ЄС», – додав урядовець.

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Крім того, зазначається, що після підписання Угоди у червні 2022 року кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%. Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом була підписана 29 червня 2022 року. Вона дозволила уникнути гальмування експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Нагадаємо, 14 червня Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як «транспортний безвіз», яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що після підписання угоди про «транспортний безвіз» дозволи на міжнародні перевезення країнами ЄС будуть не потрібні. Дозволи будуть лише у тих країнах, які не входять до складу ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня своїм указом затвердив угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.