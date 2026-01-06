Головна Світ Політика
Що обіцяє Україні зустріч союзників у Парижі? Аналіз Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
До Зеленського приєднаються понад 27 лідерів у Парижі
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Лідери мають на меті домовитися про внески для ширшого набору гарантій безпеки для України

Союзники України зустрінуться сьогодні у Парижі. Вони якомога точніше визначать свій внесок у майбутні гарантії безпеки, які заспокоять Київ у разі припинення вогню з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

До українського президента Володимира Зеленського у французькій столиці приєднаються понад 27 лідерів, а також високопоставлені американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Це частина ширших зусиль, спрямованих на формування спільної позиції України, Європи та США, яку потім можна буде представити Росії.

«Переговори про припинення війни, що триває вже майже чотири роки, прискорилися з листопада. Однак було мало ознак того, що Росія готова прийняти поточні пропозиції, оскільки питання території залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії між двома сторонами не вщухають», – пише агенство.

Напередодні зустрічі дипломати заявили, що військові чиновники, включаючи главу Генерального штабу України, перебувають у Парижі, щоб зафіксувати конкретні зобов'язання на папері та, щоб лідери могли надати політичну підтримку. Дотепер військові зобов'язання були в основному розмитими.

Згідно з нотою, надісланою 35 запрошеним делегаціям, зустріч буде присвячена забезпеченню внесків до багатонаціональних сил для України в разі припинення вогню, у координації з Україною та за підтримки США.

Лідери також мають на меті домовитися про внески для ширшого набору гарантій безпеки для України, включаючи зобов'язання, що мають обов'язкову силу, у разі повторного нападу на країну. Будуть докладені зусилля для забезпечення координації планування так званої «коаліції охочих» країн-учасниць з переговорними позиціями України, США та Європи.

У записці також пропонується домовитися про наступні кроки для посилення підтримки України та тиску на Росію, якщо Москва відмовиться брати участь у конструктивних переговорах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів – дипломатія чи активна оборона.





