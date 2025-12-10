Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 10 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 183 620 (+1 010) осіб.
- танків – 11 404 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 692 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 969 (+25) од.
- РСЗВ – 1 563 (+0) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177) од.
- крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 350 (+107) од.
- спеціальна техніка – 4 019 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1386-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0