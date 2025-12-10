Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 404 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 10 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 183 620 (+1 010) осіб.
  • танків – 11 404 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 692 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 969 (+25) од.
  • РСЗВ – 1 563 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 066 (+177) од.
  • крилаті ракети – 4 058 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 350 (+107) од.
  • спеціальна техніка – 4 019 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 10 грудня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 10 грудня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1386-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати війна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Українцям давно потрібні вибори
Трамп заявив, що в Україні треба провести президентські вибори
Вчора, 13:59
Зеленський та Кошта узгодили координацію перед перемовинами з США
Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США
4 грудня, 20:02
Валтонен: Якщо до жертви агресії висуваються обмеження щодо чисельності її сил оборони, то такі ж вимоги мають бути накладені й на нападника
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
26 листопада, 23:59
Під арешт потрапила нерухомість бізнесмена, розташована у Києві та Дніпрі
Операція «Мідас». Міндіч оговтався і пішов в контратаку (документи)
26 листопада, 19:00
Які шанси є у плані США для України та Росії?
Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
21 листопада, 14:50
19 листопада Карина Бахур мала вирушати на Кубок світу до Австрії
Росія вбила 17-річну українську спортсменку
18 листопада, 17:07
Внаслідок російського обстрілу Києва 14 листопада загинуло подружжя працівників «Енергоатома»
Двоє працівників «Енергоатома» загинули під час російської атаки в Києві
18 листопада, 14:48
Лідери країн Центральної Азії зібралися у Ташкенті 16 листопада 2025 року
Центральна Азія та Південний Кавказ створюють новий блок – виклик для Москви
17 листопада, 17:22
Міхельсон: Михайлюк людина з великим серцем
Гравець НБА Михайлюк допоміг підрозділу, в якому служить його експартнер по дитячій команді
13 листопада, 14:01

Події в Україні

Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
На Чернігівщині через атаку дронів спалахнула пожежа (фото)
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 10 грудня 2025
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua