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Що буде з Росією після війни? Історик Грицак розповів анекдот

Катерина Іванова
glavcom.ua
Що буде з Росією після війни? Історик Грицак розповів анекдот
Грицак: «Проблема в тому, що на Заході немає сценарію ані української перемоги ані російської поразки»
фото з відкритих джерел

«Все має майбутнє, але Росія не має доброго сценарію»

Зміни всередині Росії обов'язково мають супроводжуватися поразками на фронті або ж підривом образу Путіна як непереможного лідера. Таку думку висловив україснький історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

На його думку, найкоротший російський анекдот звучить так: «Майбутнє Росії». «Все має майбутнє, але Росія не має доброго сценарію. Є поганий і дуже поганий. Я думаю, що ідеально було б, якби внаслідок кризи у влади стався транзит влади від Путіна до когось іншого з його оточення, який привів би до змін в самій Росії. Але умовою має бути дошкульні поразки Росії на фронті та будь-що, що підірве образ Путіна як непереможного альфа-самця», – наголошує науковець.

На запитання, чи збереже глибинний народ Росії свою ненависть до українців, Грицак відповів, що це питання поколінь, тому, найближчий час змін у суспільстві не буде.

«Такі зміни відбуваються поступово. Коли Німеччина програла війна, реальні зміни почалися з 50-х-60-х років. Багато німців відмовлялися вірити у звірства, які вчинялися над євреями, так само багато росіян заперечують Бучу. З цим потрібно буде працювати», – підкреслив науковець.

Ярослав Грицак також пригадав слова президента Німеччини, який сказав, що найкраще, що сталося з його країною – це те, що вона програла війну. На думку Грицака, те саме можна сказати про Росію. Проте проблемою залишається те, що на Заході немає сценарію ані української перемоги, ані російської поразки.

Нагадаємо, Глава МЗС Польщі заявив, що Росія та Білорусь утримують більше політв’язнів, ніж було в СРСР за часи Брежнєва.

Сікорський повідомив, що він підтримує ініціативу глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, щоб назвати європейську систему санкцій проти РФ іменем Навального.

Також Зеленський наголосив, що Росія має лише одну суто свою воєнну перевагу на цей час – повне знецінення людського життя.

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Теги: Білорусь росія Німеччина війна транзит Ярослав Грицак

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