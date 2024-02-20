Що буде з Росією після війни? Історик Грицак розповів анекдот

Грицак: «Проблема в тому, що на Заході немає сценарію ані української перемоги ані російської поразки»

«Все має майбутнє, але Росія не має доброго сценарію»

Зміни всередині Росії обов'язково мають супроводжуватися поразками на фронті або ж підривом образу Путіна як непереможного лідера. Таку думку висловив україснький історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

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На його думку, найкоротший російський анекдот звучить так: «Майбутнє Росії». «Все має майбутнє, але Росія не має доброго сценарію. Є поганий і дуже поганий. Я думаю, що ідеально було б, якби внаслідок кризи у влади стався транзит влади від Путіна до когось іншого з його оточення, який привів би до змін в самій Росії. Але умовою має бути дошкульні поразки Росії на фронті та будь-що, що підірве образ Путіна як непереможного альфа-самця», – наголошує науковець.

На запитання, чи збереже глибинний народ Росії свою ненависть до українців, Грицак відповів, що це питання поколінь, тому, найближчий час змін у суспільстві не буде.

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«Такі зміни відбуваються поступово. Коли Німеччина програла війна, реальні зміни почалися з 50-х-60-х років. Багато німців відмовлялися вірити у звірства, які вчинялися над євреями, так само багато росіян заперечують Бучу. З цим потрібно буде працювати», – підкреслив науковець.

Ярослав Грицак також пригадав слова президента Німеччини, який сказав, що найкраще, що сталося з його країною – це те, що вона програла війну. На думку Грицака, те саме можна сказати про Росію. Проте проблемою залишається те, що на Заході немає сценарію ані української перемоги, ані російської поразки.

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