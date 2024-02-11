Прилетів бумеранг. Російські підлітки побили та пограбували «ветерана СВО»
Росіяни так нічого і не зрозуміли
В Уссурійську (Далекий схід РФ) група підлітків увірвалася в квартиру до «ветерана СВО», били його і знімали все на камеру.
«Мені страшно, що поряд із нами живуть такі підлітки! Я звертаюся до матерів – зупиніть своїх синів! Сьогодні вони прийшли в мій будинок, завтра прийдуть до іншого!» – обурено пише мати «ветерана».
Бідолашна мати думала, що вриватися в чужі будинки і вбивати людей у чужій країні буде лише її син. Але трапилося неймовірне – російська пропаганда, яка оспівувала насильство і переконувала, що так можна, вплинула на самих росіян. Тож прилетів бумеранг.
Це настільки чудово, що навіть нема чого додати.
І вони так нічого й не зрозуміли досі.
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