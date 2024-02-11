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Денис Казанський Журналіст

Прилетів бумеранг. Російські підлітки побили та пограбували «ветерана СВО»

glavcom.ua
Російська пропаганда, яка оспівувала насильство і переконувала, що так можна, вплинула на самих росіян

Росіяни так нічого і не зрозуміли

В Уссурійську (Далекий схід РФ) група підлітків увірвалася в квартиру до «ветерана СВО», били його і знімали все на камеру.

«Мені страшно, що поряд із нами живуть такі підлітки! Я звертаюся до матерів – зупиніть своїх синів! Сьогодні вони прийшли в мій будинок, завтра прийдуть до іншого!» – обурено пише мати «ветерана».

Бідолашна мати думала, що вриватися в чужі будинки і вбивати людей у чужій країні буде лише її син. Але трапилося неймовірне – російська пропаганда, яка оспівувала насильство і переконувала, що так можна, вплинула на самих росіян. Тож прилетів бумеранг.

Це настільки чудово, що навіть нема чого додати.

І вони так нічого й не зрозуміли досі.

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Джерело
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Теги: росія війна

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