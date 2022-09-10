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Мінус 350 рашистів. Генштаб оновив дані про втрати окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мінус 350 рашистів. Генштаб оновив дані про втрати окупантів
За добу ЗСУ знищили 14 ворожих танків
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках

За минулу добу Сили оборони України знищили близько 350 окупантів. Від початку війни втрати військ РФ складають близько 52250 рашистів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати противника з 24 лютого по 10 вересня складають:

  • танків ‒ 2136 (+14) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) одиниць,
  • артилерійських систе – 1259 (+22) одиниць,
  • РСЗВ – 311 (+5) одиниць,
  • засобів ППО ‒ 162 (+3) одиниць,
  • літаків – 239 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 212 (+1) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10) одиниць,
  • крилатих ракет ‒ 215 (+1) одиниць,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) одиниць,
  • спеціальної техніки ‒ 114 (+2) одиниць.
Мінус 350 рашистів. Генштаб оновив дані про втрати окупантів фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося раніше, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Соцмережі поідомляють, що Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

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Теги: втрати окупанти Україна ЗСУ росія Генштаб війна

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