Тривоги в Україні оголошуватимуться по-новому: деталі від уряду

Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог в областях

Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Як розповіла премʼєрка, на першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

«Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській – більш ніж на місяць у деяких громадах», – каже вона.

Урядовиця додала, що нововведення дозволить критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше. «Крім цього, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8–15 секунд, що підвищує оперативність реагування», – пояснила вона.

До слова, у ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках та знеструмлено контактну мережу.