Уряд посилює захист дітей, які постраждали від російської агресії

Очільниця Кабміну повідомила про запровадження механізмів компенсацій і термінових виплат для дітей

До Всесвітнього дня дитини уряд ухвалив низку важливих рішень. Зокрема, Кабмін посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, оновлені визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок. «Запроваджуємо механізми компенсацій і термінових виплат та створюємо єдину інформаційну базу, інтегровану в Єдину інформаційну систему соціальної сфери», – каже вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує незаконно утримувати українських дітей у сотнях місць на своїй території. Він наголосив на важливості залучення міжнародних лідерів і відомих осіб для допомоги в їхньому поверненні, відзначивши, зокрема, участь першої леді США Меланії Трамп, яка допомогла повернути частину дітей додому.

До слова, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях. Росіяни створили онлайн-каталог, у якому «продають» українських дітей.