Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
Пошкоджений вокзал у П'ятихатках
фото: ДСНС

Через удари по енергетиці декілька потягів затримуються щонайменше на три години

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини знеструмлено контактну мережу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються. Зокрема, це стосується потягів:

  • №119 Дніпро – Холм (+3 год);
  • №120 Холм – Дніпро (+3:40);
  • №75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4:25);
  • №37/38 Київ – Запоріжжя (+4:10);
  • №79/80 Дніпро – Львів (+6:30).

«Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу. Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро прямує із затримкою три години, а №6501 Пʼятихатки – Кривий Ріг чотири години», – додали залізничники.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках.

До слова, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міжнародну допомогу не можна направити на оборону? Глава Федерації роботодавців транспорту запропонував альтернативу
Міжнародну допомогу не можна направити на оборону? Глава Федерації роботодавців транспорту запропонував альтернативу
10 грудня, 11:06
Атака на Фастів: «Укрзалізниця» оголосила про зміну маршрутів поїздів
Атака на Фастів: «Укрзалізниця» оголосила про зміну маршрутів поїздів
6 грудня, 02:30
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера
3 грудня, 13:10
Перші маршрути за державною програмою поїдуть 5 грудня
«3000 км Україною»: стало відомо, скільки українців отримали безкоштовні залізничні квитки
3 грудня, 11:49
Росіяни атакували Тернівку Павлоградського району
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
3 грудня, 09:45
Рятувальники ліквідували всі займання
Удар по Дніпропетровщині: постраждали люди, спалахнули пожежі (фото)
27 листопада, 08:24
«Укрзалізниця» планує змінити ціни на квитки у СВ та першому класі
«Укрзалізниця» опрацьовує тему підвищення цін на пасажирські квитки. Але не для всіх
21 листопада, 13:41
Нові вагони «Укразалізниці» мають плавніший хід, оснащені сучасними кондиціонерами, вакуумними туалетними системами
Як «Інтерсіті». Сергій Лещенко розхвалив нові плацкартні вагони «Укрзалізниці»
19 листопада, 22:00
Електричка ризького виробництва 1979 року курсує на маршрутах київської міської електрички
«Укрзалізниця» капітально відремонтувала чергову столичну електричку: що змінилося
19 листопада, 10:47

Події в Україні

«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2025
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч
Підсумки переговорів у Берліні, вибухи в Росії: головне за ніч

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua