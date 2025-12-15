«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріл Дніпропетровщини: список

Через удари по енергетиці декілька потягів затримуються щонайменше на три години

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини знеструмлено контактну мережу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються. Зокрема, це стосується потягів:

№119 Дніпро – Холм (+3 год);

№120 Холм – Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ – Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро – Львів (+6:30).

«Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу. Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро прямує із затримкою три години, а №6501 Пʼятихатки – Кривий Ріг чотири години», – додали залізничники.

Нагадаємо, у ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках.

До слова, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди.