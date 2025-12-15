Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині
Окупанти атакували регіон безпілотниками
У ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».
У П'ятихатках постраждав вокзал через ворожий обстріл: пошкоджена покрівля та фасад будівлі, вибиті вікна. Окупанти били по регіону «шахедами».
Під ударом росіян перебувала критична та енергетична інфраструктури.
Повідомляється, що потяги до Дніпра та з Дніпра курсуватимуть з затримкою.
Нагадаємо, протягом дня, 13 грудня, війська РФ продовжували обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків.
