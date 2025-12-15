Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині
У П'ятихатках постраждав вокзал внаслідок атаки
фото: соціальні мережі

Окупанти атакували регіон безпілотниками

У ніч на 15 грудня російські терористи завдали ударів по Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено вокзал у П'ятихатках. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

У П'ятихатках постраждав вокзал через ворожий обстріл: пошкоджена покрівля та фасад будівлі, вибиті вікна. Окупанти били по регіону «шахедами».

Під ударом росіян перебувала критична та енергетична інфраструктури.

Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині фото 1
Тимофій Кучер

Повідомляється, що потяги до Дніпра та з Дніпра курсуватимуть з затримкою.

Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині фото 2
фото: Тимофій Кучер

Нагадаємо, протягом дня, 13 грудня, війська РФ продовжували обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем опинилися місто Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Рятувальники завершили ліквідацію наслідків.

Читайте також:

Теги: обстріл Дніпропетровщина вокзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
20 листопада, 08:22
Рятувальники шукають людей під завалами пошкодженої багатоповерхівки в Тернополі
Хор «Гомін» передає 1 млн грн постраждалим від удару по Тернополю
20 листопада, 06:37
В результаті обстрілу пошкоджено майже два десятки авто
Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровщині: є поранені
24 листопада, 16:22
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
29 листопада, 02:49
Зарево після влучання у Кременцуці
Росіяни масовано атакують Кременчук «шахедами»
7 грудня, 00:58
Київ та Київська область перебувають у зоні високого ризику стрибків напруги
Стрибки напруги можуть тривати кілька років: експерт дав пораду для збереження техніки
24 листопада, 10:35
Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
24 листопада, 13:23
Перевізники вже працюють над відновленням роботи
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
25 листопада, 14:54
За даними прокуратури, 12 грудня група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину
На Дніпропетровщині підлітки жорстоко побили 14-річну дівчину
Вчора, 15:02

Події в Україні

Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині
Через ворожу атаку пошкоджено вокзал у П'ятихатках на Дніпропетровщині
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу
Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення
Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
У Львові прощаються зі Степаном Гігою
У Львові прощаються зі Степаном Гігою
«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ
«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua