Свириденко провела переговори з міністром збройних сил США

Трамп відправив американських високопосадовців до Києва для відновлення мирних перемовин

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з міністром Сухопутних військ збройних сил США Деніелем Дрісколлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

«Рада вітати міністра Сухопутних військ збройних сил США Деніела Дрісколла під час його першого візиту в Україну. Цей візит дає можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії», – додала вона.

За словами урядовиці, у час коли Росія продовжує вбивати українців, цілити в житлові будинки ракетами та бити по критично важливій інфраструктурі, стратегія тиску на РФ залишається ефективною. «Вкрай важливо ще більше посилювати санкції проти держави-агресора для зменшення можливостей вести агресивну війну», – наголосила прем'єрка.

Свириденко також наголосила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, ініційований президентом США Дональдом Трампом, успішно розпочав роботу і розширює свою діяльність.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Денис Шмигаль провели окремі зустрічі з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом. Головком Сирський поінформував американських колег про поточну ситуацію на полі бою.

Раніше повідомлялось, що міністр американської армії Ден Дрісколл у супроводі двох генералів має зустрітися з президентом Зеленським та іншими представниками української влади, а також із лідерами військової та промислової сфер. Після візиту до Києва Дрісколл також планує провести зустріч із російськими офіційними особами.