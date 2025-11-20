Головна Країна Політика
search button user button menu button

Свириденко провела переговори з міністром збройних сил США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко провела переговори з міністром збройних сил США
Посадовці обговорили посилення тиску на Росію
фото: Юлія Свириденко

Трамп відправив американських високопосадовців до Києва для відновлення мирних перемовин

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч з міністром Сухопутних військ збройних сил США Деніелем Дрісколлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

«Рада вітати міністра Сухопутних військ збройних сил США Деніела Дрісколла під час його першого візиту в Україну. Цей візит дає можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії», – додала вона.

За словами урядовиці, у час коли Росія продовжує вбивати українців, цілити в житлові будинки ракетами та бити по критично важливій інфраструктурі, стратегія тиску на РФ залишається ефективною. «Вкрай важливо ще більше посилювати санкції проти держави-агресора для зменшення можливостей вести агресивну війну», – наголосила прем'єрка.

Свириденко також наголосила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, ініційований президентом США Дональдом Трампом, успішно розпочав роботу і розширює свою діяльність.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Денис Шмигаль провели окремі зустрічі з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом. Головком Сирський поінформував американських колег про поточну ситуацію на полі бою.

Раніше повідомлялось, що міністр американської армії Ден Дрісколл у супроводі двох генералів має зустрітися з президентом Зеленським та іншими представниками української влади, а також із лідерами військової та промислової сфер. Після візиту до Києва Дрісколл також планує провести зустріч із російськими офіційними особами.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирні переговори. Ми втратили головний козир
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
Вчора, 08:11
Фідан: Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
15 листопада, 23:55
Міністерство економіки за тиждень має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради компанії
Уряд розпустив наглядову раду «Енергоатома»
11 листопада, 20:10
Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки
Деякі українці отримають допомогу у розмірі 6500 грн: уряд затвердив програму
5 листопада, 20:38
Свириденко зазначила: задача держави допомагати тим, хто перебуває у скруті
«Це – не популізм». Прем’єрка Свириденко різко відповіла критикам «зимової підтримки»
4 листопада, 09:27
Канівська четвірка, яка домовлялася висунути єдиного кандидата на противагу Кучмі, так і не домовилася. Зліва направо: Володимир Олійник (утік до РФ), Олександр Мороз і нині покійні Євген Марчук та Олександр Ткаченко
Ексспікер Мороз через 26 років розказав, хто розвалив «Канівську четвірку»
29 жовтня, 21:11
Лавров категорично відкинув ідею Трампа про негайне припинення вогню та заморожування війни по лінії фронту
Трампа, схоже, розбудили
24 жовтня, 16:42
Кирило Дмітрієв прибув у США для переговорів
Спецпредставник Путіна прибув до США
24 жовтня, 15:59
Протасів Яр в Києві
Київрада продовжила строк дії рішення про викуп землі у Протасовому яру
24 жовтня, 09:05

Політика

Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua