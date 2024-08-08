Подоляк прокоментував міжнародну реакцію на події в Курській області

Подоляк заявив, що Україна має перемогти, але не лише на полі бою

Подоляк схарактеризував міжнародну реакцію на бої у Курській області, як спокійну та зважену

Суттєва частина глобальних спільнот вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Представник Офісу президента схарактеризував міжнародну реакцію на бої у Курській області, як спокійну та зважену.

«Абсолютно спокійна, зважена, об’єктивна, базована на розумінні духу міжнародного права та принципів ведення оборонної війни – саме такою є міжнародна реакція на події в Курській області РФ. Неочікувано, несподівано, але вкрай показово й демонстративно. Одні не помітили. Іншим однаково. Більшість тихо схвалює», – йдеться у заяві.

Подоляк додав, що міжнародна спільнота вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій:

«Неможливе стало можливим, і міфічна російська брутальність та «бєспрєдєльность» обернулися проти самої Росії. Собаку, вибачте, справедливо визнали скаженим. Тепер суттєва частина глобальних спільнот вважає РФ законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї».

Радник керівника Офісу президента наголосив, що 2024 рік був важким для України: «Останній рік був дуже тяжким, і ніхто не обіцяє, що наступний стане легшим. Але ми маємо перемогти, як бачите, не лише на полі бою».

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

Також повідомлялося, що Глава російського генштабу Валерій Герасимов ще за два тижні знав, що ЗСУ наступатимуть на Курську область. Однак російського диктатора Володимира Путіна ніхто не проінформував.

До слова, The Telegraph повідомив, що менш ніж за 48 годин Україна взяла під контроль більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року.