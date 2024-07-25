Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Частина бригади та два танкові полки: ЗСУ повідомили про втрати окупантів у Вовчанську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Частина бригади та два танкові полки: ЗСУ повідомили про втрати окупантів у Вовчанську
фото: Генштаб

Станом на зараз росіяни змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків,

На півночі Харківської області з початку наступу окупанти втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та «сточили» два танкові полки - 83-й та 157-й.  Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев у коментарі для Liga.net 

Як він зазначив, штатна чисельність мотострілецьких бригад в РФ становить до 5000 особового складу, а у танкових полків – 94 одиниці техніки.

За словами посадовця, російські бригади на цій ділянці фронту іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день. Це підтверджують радіоперехоплення загарбників і самі полонені. Через таку ситуацію ворог змушений вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

Станом на зараз росіяни змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків, розповів Саранцев. 

«Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей», – пояснив він.

Військовий додав: якщо окупанти залучають резерви, то їх підтягують за «кілька годин», а для перекидання підрозділу з іншого напрямку загарбникам потрібно декілька діб.

Речник зазначив, навряд російські поповнення заходять у 100% комплектації – водночас їх втрати в особовому складі можуть бути як 40%, так і більше. Саранцев зауважив, що «за підручником» частина вважається небоєздатною у разі втрат 30%.

Також він повідомив, що практично з усіма підрозділами РФ, які зараз воюють на Харківщині, захисникам доводилося мати справу і раніше.

«Наприклад, 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту «відзначилася» мародерством у Київській області ще на початку широкомасштабного вторгнення. 18 мотострілецька дивізія 11 армійського корпусу також воювала на Харківщині у 2022 році. Практично всі вони так чи інакше брали участь у війні проти України», – підсумував військовий.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25.07.2024 
Теги: Харків окупанти втрати ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після багатьох місяців боїв ЗСУ вийшли з Кринок
Нардеп пояснив, чому було важливо утримувати Кринки
21 липня, 18:44
DeepState: Росіяни окупували Роздолівку
DeepState: Росіяни окупували Роздолівку
20 липня, 05:45
Сирський відправить робочу групу, аби та перевірила обставини нещодавніх втрат серед особового складу бригади
Сирський відправить перевірку до 59-ї бригади на тлі скандалу з комбригом
15 липня, 09:53
Зростання втрат полягає у відкритті Росією нового фронту в Харківській області
У Росії різко зросла кількість втрат на фронті: британська розвідка назвала причину
12 липня, 18:01
У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито шість «Шахедів»
11 липня, 07:40
Ракетний удар по «Охматдиту» та безпекова угода з Польщею. Головне за 8 липня
Ракетний удар по «Охматдиту» та безпекова угода з Польщею. Головне за 8 липня
8 липня, 21:00
Наслідки обстрілу Дніпра
У Дніпрі знову зросла кількість жертв через атаку РФ
5 липня, 09:03
Авіабомби типу ФАБ-500 мають досить серйозні руйнівні сили
Окупанти модифікували авіабомби ФАБ-500: що це означає
3 липня, 16:24
Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року
1 липня, 00:04

Події в Україні

Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Убивство Фаріон: матір підозрюваного прокоментувала вчинок сина
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
NYT: Міністр оборони РФ попередив очільника Пентагону про «таємну операцію» України
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного
Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9751
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8618
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8469
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua