Частина бригади та два танкові полки: ЗСУ повідомили про втрати окупантів у Вовчанську

Станом на зараз росіяни змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків,

На півночі Харківської області з початку наступу окупанти втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та «сточили» два танкові полки - 83-й та 157-й. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Віталій Саранцев у коментарі для Liga.net

Як він зазначив, штатна чисельність мотострілецьких бригад в РФ становить до 5000 особового складу, а у танкових полків – 94 одиниці техніки.

За словами посадовця, російські бригади на цій ділянці фронту іноді втрачають по декілька десятків окупантів на день. Це підтверджують радіоперехоплення загарбників і самі полонені. Через таку ситуацію ворог змушений вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків.

Станом на зараз росіяни змушені вводити нові резерви або перекидати підрозділи з інших напрямків, розповів Саранцев.

«Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей», – пояснив він.

Військовий додав: якщо окупанти залучають резерви, то їх підтягують за «кілька годин», а для перекидання підрозділу з іншого напрямку загарбникам потрібно декілька діб.

Речник зазначив, навряд російські поповнення заходять у 100% комплектації – водночас їх втрати в особовому складі можуть бути як 40%, так і більше. Саранцев зауважив, що «за підручником» частина вважається небоєздатною у разі втрат 30%.

Також він повідомив, що практично з усіма підрозділами РФ, які зараз воюють на Харківщині, захисникам доводилося мати справу і раніше.

«Наприклад, 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту «відзначилася» мародерством у Київській області ще на початку широкомасштабного вторгнення. 18 мотострілецька дивізія 11 армійського корпусу також воювала на Харківщині у 2022 році. Практично всі вони так чи інакше брали участь у війні проти України», – підсумував військовий.