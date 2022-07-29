Центр протидії дезінформації оприлюднив нові фейки від Росії

Росія заявляє, що суспільство в Німеччині розкололося навпіл через український конфлікт

РФ заявляє, що Придністров’я зацікавлене у присутності миротворців

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 29 липня.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

ЗМІ РФ з посиланням на приватний німецький інститут Алленсбаха повідомили, що «суспільство в Німеччині розкололося навпіл через український конфлікт… щоб почути німецьку позицію, достатньо відкрити коментарі на місцевих сайтах, де читачі пишуть: «які німецькі інтереси переслідує цими поставками уряд?», «більше зброї з Німеччини = менше газу для Німеччини»;

співголова об’єднаної контрольної комісії Біляков заявив: «незважаючи на те, що миротворча місія діє у регіоні вже 30 років, Придністров’я зацікавлене у присутності миротворців до остаточного вирішення конфлікту»;

ЗМІ РФ повідомили, що: «клієнти британської газети Mirror не хочуть купувати рекламні місця у газетах поряд із матеріалами про Україну, оскільки багато клієнтів видавництва не хочуть, щоб реклама їхнього товару була розміщена поруч із матеріалами «про людські страждання».

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі у тимчасово окупованому Енергодарі загарбники поширюють фейки про українських партизанів, які начебто готують теракти.

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.

Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.