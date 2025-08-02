Чи втрачено Часів Яр: речник ЗСУ розповів, де тривають бої

Російські війська не проводили останнім часом жодних успішних операцій, якими можна би було пояснити заяви Кремля про окупацію Часового Яру

Російські окупанти контролюють частину міста Часів Яр на Донеччині, але бої на його території не припиняються. Тому заяви російського військово-політичного керівництва про окупацію міста є неправдивими. Як інформує «Главком», на цьому наголосив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, лінія зіткнення в Часовому Яру майже не змінюється впродовж останніх місяців.

«Частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять. Так само частину міста контролюють українські сили, і в місті ідуть постійні бої», – пояснив Трегубов.

Речник ОСУВ «Хортиця» стверджує, що російські окупанти не проводили останнім часом жодних успішних операцій у місті, якими можна би було пояснити заяви російського Міноборони та президента держави-агресорки Володимира Путіна

«Якби вона спиралася хоча б на локальну успішну атаку, можна було б аналізувати, що вони представили – але вони просто брешуть на рівному місці», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував фейк про захоплення міста Часів Яр Донецької області росіянами.

Президент підтвердив, що українські підрозділи захищають позиції в Часовому Яру.

Захоплення Часового Яру може відкрити російським військам кілька оперативних напрямків для подальшого наступу на український пояс фортець у Донецькій області. Під загрозою опиняються Костянтинівка, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка.