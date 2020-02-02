Цього тижня підрозділи ДСНС України знешкодили 159 вибухонебезпечних предметів у прифронтовій зоні



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Фото штабу ООС

Піротехнічні розрахунки залучалися 48 разів

Протягом тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об’єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей, повідомляє пресцентр ООС.

«У відповідності до розпоряджень Командувача об’єднаних сил, піротехнічні підрозділи ДСНС виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресцентрі, упродовж тижня піротехнічні розрахунки залучалися 48 разів, обстежили 34 га території, вилучили та знешкодили 159 вибухонебезпечних предметів. У пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 912 особам.

«Протягом тижня в районі проведення операції Об’єднаних сил надзвичайних ситуацій не виникало», – заявили у штабі ООС.

Як повідомлялося, 1 лютого, російські окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Нагадаємо, на Донбасі російські окупанти вбили військового медика.