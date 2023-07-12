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«Некоректна поведінка, дефіцит уваги»: реакція українців на скандальний рапорт Маркуса

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Некоректна поведінка, дефіцит уваги»: реакція українців на скандальний рапорт Маркуса
Валерій Маркус, головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади, попросив понизити його в посаді
фото з відкритих джерел

Українці критикують сержанта Валерія Маркуса за те, що в рапорті він публічно облаяв заступника командира військової частини

Головний сержант 47 бригади «Магура» Валерій Маркус написав рапорт на переведення на нижчу посаду. В українському суспільстві це викликало бурхливе обговорення – військового почали активно критикувати.

Так, наприклад, народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла написала, що вважає позицію Маркуса «некоректною».

«Вважаю публічну позицію сержанта Маркуса некоректною, як свого часу і коментар комбата ДШВ. Війна надзвичайно руйнівна і важка, багато проблем, та діючі військові мають обмеження у висловлюваннях щодо свого керівництва під час виконання завдань», – зазначила вона.

Мар'яна Безугла відреагувала на рапорт Маркуса
Мар'яна Безугла відреагувала на рапорт Маркуса
скріншот

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. Волонтер Тім Златкін відреагував іронічно: 

«Вибачте, я вірно зрозумів, що про совок в армії розповідає сержант 93го року народження?» – запитав Златкін. Нагадаємо, що військовий Валерій Маркус народився у 1993 році.

Реакція волонтера Тіма Златкіна на рапорт Маркуса
Реакція волонтера Тіма Златкіна на рапорт Маркуса
скріншот

Громадський діяч Сергій Марченко не оцінював правильність рапорта Маркуса, проте зазначив: рапорту, в якому критикується військове керівництво України, навіть якщо на рівні командирів, (порушуючи статут, Маркус образив заступника командира частини, назвавши його «аморальним дегенератом» – «Главком» ) дуже зрадіють росіяни.

«Не буду коментувати по суті звинувачень. Думаю, на це мають право тільки бійці 47-ї бригади. Але переконаний, більше всього публічному рапорту Маркуса зараз радіють на Росіі», – зазначив Марченко.

Реакція Сергія Марченка на рапорт Маркуса
Реакція Сергія Марченка на рапорт Маркуса
скріншот

Військова кореспондентка Євгенія Китаїва гостро розкритикувала рапорт військового Маркуса.

«Синдром дефіциту уваги, некомпетентність, гра на публіку і так далі… можна називати це як завгодно! Можливо ж є військовий статут, нє? Чи у війську, як в дитячому садку… публічно обзивати командира – це норма? І коли кричить лише один, то відповідь якось стає надто очевидною… Мені здається, хтось геть переплутав береги», – написала Китаїва.

Кореспондентка пояснює скандал тим, що Маркус «надто медійний» і нібито захотів здобути ще більшу впізнаваність в українському суспільстві, розпочавши публічний скандал із командиром Іваном Шаламагою. За словами Китаєвої, «Шаламага нині виконує безпосередньо свої обов’язки… тож йому нема коли розповідати по медіа правду про «найголовнішого сержанта країни».

Військова кореспондентка Євгенія Китаїва гостро розкритикувала рапорт Маркуса
Військова кореспондентка Євгенія Китаїва гостро розкритикувала рапорт Маркуса
скріншот

Юрист Олександр Лємєнов зазначає: Маркусу не потрібно було публічно обзивати заступника командира частини, особливо в офіційному рапорті.

«Тобі 100 разів може не подобатися керівництво. Можна спробувати перевестись, якщо дійсно неможливо знайти спільну мову. І я повністю підтримую медійних лідерів, які безумовно потрібні у війні. Героїв бойових. Дуже поважаю і ціную. Дякую безмежно. Але «дегенерат»... У мене в біографічних джунглях були і Труба, і Венедіктова, і ще дехто.... Це жах, просто жах. Але на публіку не міг так взяти і заявити», – каже Лємєнов.

Олександр Лємєнов відреагував на рапорт Маркуса
Олександр Лємєнов відреагував на рапорт Маркуса
скріншот

Зазначимо, що в українському суспільстві триває бурхливе обговорення дій Валерія Маркуса. Українці зазначають: поважають військового, як героя, і бачать в його рапорті бажання бути ближчим до звичайних бійців. Проте інші зазначають: не все так просто – і хочуть почути реакцію Івана Шаламаги, якого Маркус згадував у своєму рапорті. 

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус пояснює, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують. 

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу, нерозумінням командуванням бригади морального духу бійців та некомпетентністю осіб вищого офіцерського корпусу бригади. А ще з «міфологією» бригади. Що саме мається на увазі – не зрозуміло.

Водночас сам військовий у документі, порушуючи статут, образив заступника командира частини, назвавши його «аморальним дегенератом». 

Теги: війна військові скандал

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